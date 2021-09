【KTSF 黃恩光報導】

在加州出售的Ling Ling雞肉鍋貼需要回收,原因是有顧客投訴,產品裡面有塑膠碎片。

聯邦農業部(USDA)指出,位於東灣Hayward的Ajinomoto Foods North America Inc.食品公司宣布回收33,000多磅的Ling Ling雪藏雞肉鍋貼,因為裡面可能藏有塑碎膠片,需要回收的鍋貼4.2磅裝,包裝寫著Ling Ling雞肉及蔬菜鍋貼,批次編號是1911203,最佳食用日期是2022年10月22號。

包裝後面印有P20069號碼,代表產品運往加州和華盛頓州的批發站,再送往零售地點。

當局呼籲如果家中有需要回收的鍋貼產品,不要食用,應該棄掉,或退回給零售商。

