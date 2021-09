吳釗燮應史丹福大學胡佛研究所之邀談捍衛台海和平（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣外交部長吳釗燮(Joseph Wu)周一傍晚應史丹福大學胡佛研究所的台灣在印太地區計劃之邀,發表視訊演講,談捍衛台海和平。

胡佛研究所的台灣在印太地區計畫周一舉行年度會議,吳釗燮應邀發表越洋視訊演講,他對當前美台關係表示滿意。

吳釗燮說:「這是我們也是美國政府的看法,美台關係正處於有史以來最佳形態,我們也非常高興。」

吳釗燮花了很大篇幅談中國打壓台灣的國際空間,而且情況愈來愈惡化,尤其現在在聯合國。

吳釗燮說:「現在情況變得更糟,所有持台灣護照人士,不管你是學生、遊客、記者,或是受邀出席聯合國活動的非政府組織人士,都不被允許進入聯合國建築,入口還有一個告示,要求我們使用中國政府授權的文件。」

吳釗燮又以香港和新疆為例,談中國的擴張,以及打擊自由和人權,他強調,台灣有信心面對中國侵略的威脅。

吳釗燮說:「如果香港還不足以讓人擔憂,那麼新疆呢?更別說中國政府現在正向他國輸出數位形式的控制,如果你稱其為意識形態之戰,台灣正好就在前線。」

在面對中國的挑戰,吳釗燮認為,台灣居全球戰略關鍵位置,必須提升防衛能力,並避免引發軍事衝突。

吳釗燮說:「國際戰略景象將台灣置於聚光燈之下,我們完全了解我們的責任,我們必須站起來面對軍事威脅,並強化我們的防衛能力,我們需要繼續實行審慎政策,以否定中國任何發動攻擊的藉口。」

兩岸在國際經貿上的競爭也沒有停過,吳釗燮分析近期中國申請加入CPTPP,全面與進步跨太平洋夥伴協議的真正用意。

吳釗燮說:「一些分析認為,中國此舉是為了不讓台灣成為會員,我傾向認為中國是要擋在門口,不讓美國回頭參加並主導這個針對中國的強大貿易架構,對於中國政府來說,貿易並不只是貿易,更是一種武器,CPTPP被中國認為絕不能落入美國手上。」

會議稍早前還邀請美國知名智庫外交關係委員會主席Richard Haass、台灣前參謀總長李喜明探討美中台關係,以及台海局勢等議題。

