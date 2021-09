眾院共和黨人對新冠病毒起源報告表示不信任

【KTSF】

聯邦眾議院情報委員會十個共和黨籍委員聯合寫信給拜登總統,指控政府最高層情報官員,拒絕向國會監管人員交代情報機構在新型肺炎疫情溯源調查中諮詢外面什麽科學家,拜登在5月時下令情報機構以90日時間提交報告,而對於沙士二型冠狀病毒起源是出於動物自然傳染人,抑或是從實驗室洩漏,報告未有最終結論。

據《華盛頓觀察家報》報導,十名共和黨籍情報委員上週五致函拜登總統,表明不信任報告的評估,因為國家情報總監辦公室的人員在向國會匯報時,拒絕交代在調查期間諮詢了什麼科學家,令國會無從知道他們選擇外界科學家以作諮詢時是否有偏私,也不知道那些科學家是否有利益衝突。

眾議院情報委員會位階最高的共和黨委員Devin Nunes向媒體表示,情況看來,有必要重新撰寫病毒溯源調查報告。

在共和黨人聯署信發表前不久,華爾街日報的消息指,一個參與調查病毒來源的科學家小組解散,因為他們同非牟利組織「EcoHealth Alliance」有關係,而這個組織曾經用美國政府的錢,資助武漢病毒研究所研究蝙蝠冠狀病毒。

該組織的主席達扎克(Peter Daszak)在去年2月推動一班科學家發表公開信,否定實驗室洩漏論,達扎克本人也是世衛組織第一次實地調查專家組的關鍵人物。

專家組與中國合作發表的報告指,病毒「極不可能」從武漢實驗室洩漏,認為洩漏論是陰謀論,但到今年7月,就連一向替中方講話的世衛總幹事譚德塞都認為,病毒有可能從實驗室洩漏,不應過早排除這個可能性,但中方拒絕國際專家組到中國展開第二階段溯源調查。

