美國去年謀殺案數字較前一年增加接近三成

【KTSF】

根據聯邦調查局(FBI)公佈的最新罪案數字,去年國內發生的謀殺案,比前一年增加接近三成,是自從FBI在60年前開始記錄罪案統計數字以來,最大的單年升幅。

根據FBI的統一罪案報告,兇殺案上升,導致去年暴力罪案整體上升5個百分點。

雖然年度增幅相當大,去年兇殺案的總數21,570宗,但是沒有超越1990年代初期一些驚人的數字,包括1991年時錄得接近25,000宗謀殺案。

另外,報告的數字其實並不完整,因為在應該向FBI呈交數據的超過18,000個執法部門中,只有不到16,000個部門有提供數據,一些像紐約、芝加哥和新奧爾良等大城市,根本沒有提交數據。

