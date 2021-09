南加母親騎電動自行車遇意外不治 遺下丈夫兩幼子（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

南加州橙縣一個家庭騎電動自行車出事。

自行車騎士Kelley Perry在路邊採摘了一束鮮花,並把花放在了剛過去的週末,因電動自行車致死事故的事發地。

Perry說:「唉那個可憐的女人,我非常難過。」

加州州警表示,36歲的Jennifer Macy,在星期六晚上騎著她的電動自行車撞到了路肩,她整個人被甩到了路邊的石頭上不幸遇難。

警方還表示,當時Jennifer的兩個兒子,一個3歲、一個4歲,在事發時均在母親的電動自行車上。

橙縣州警Todd Hylton說:「孩子們被綁在與自行車相連的汽車座椅上,他們都戴著頭盔,一個孩子受了重傷送醫,另一個孩子也受傷送醫,兩個孩子現在都沒有生命危險,這是不幸中的大幸。」

據悉,當救援人員趕到時,其中一個孩子情緒不穩定,他們的父親當時也騎著電動自行車,陪在家人的身邊,這是橙縣報告的第一起電動自行車致死的事故。

Mission醫院創傷醫療主任Tetsuya Takeuchi醫生說:「過去一年半時間,我們看到了因為騎自行車或電動自行車造成的事故數字的上升。」

Takeuchi醫生表示,一名騎電動自行車的人,因車子失控受傷,被送到了這間醫院,相比去年,因為電動自行車受傷的成年人和孩子的數量上升了四倍,這種事故造成的外傷,與摩托車事故造成的傷害相似。

Takeuchi醫生說:「這種傷害持續發生,主要是因為較高車速造成,類似摩托車事故受傷,而不是自行車事故。」

外科團隊現在開始了電動自行車的騎行教育,並警告社區居民,接近一半的電動自行車事故的傷者沒有佩戴頭盔。

