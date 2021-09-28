南加母親騎電動自行車遇意外不治 遺下丈夫兩幼子（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

南加州橙縣一個家庭騎電動自行車出事。

自行車騎士Kelley Perry在路邊採摘了一束鮮花，並把花放在了剛過去的週末，因電動自行車致死事故的事發地。

Perry說：「唉那個可憐的女人，我非常難過。」

加州州警表示，36歲的Jennifer Macy，在星期六晚上騎著她的電動自行車撞到了路肩，她整個人被甩到了路邊的石頭上不幸遇難。

警方還表示，當時Jennifer的兩個兒子，一個3歲、一個4歲，在事發時均在母親的電動自行車上。

橙縣州警Todd Hylton說：「孩子們被綁在與自行車相連的汽車座椅上，他們都戴著頭盔，一個孩子受了重傷送醫，另一個孩子也受傷送醫，兩個孩子現在都沒有生命危險，這是不幸中的大幸。」

據悉，當救援人員趕到時，其中一個孩子情緒不穩定，他們的父親當時也騎著電動自行車，陪在家人的身邊，這是橙縣報告的第一起電動自行車致死的事故。

Mission醫院創傷醫療主任Tetsuya Takeuchi醫生說：「過去一年半時間，我們看到了因為騎自行車或電動自行車造成的事故數字的上升。」

Takeuchi醫生表示，一名騎電動自行車的人，因車子失控受傷，被送到了這間醫院，相比去年，因為電動自行車受傷的成年人和孩子的數量上升了四倍，這種事故造成的外傷，與摩托車事故造成的傷害相似。

Takeuchi醫生說：「這種傷害持續發生，主要是因為較高車速造成，類似摩托車事故受傷，而不是自行車事故。」

外科團隊現在開始了電動自行車的騎行教育，並警告社區居民，接近一半的電動自行車事故的傷者沒有佩戴頭盔。

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