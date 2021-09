Cupertino民宅清晨發生火災一死（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

南灣Cupertino一棟民宅周一清晨發生火災,一人死亡。

警方拉大封鎖線,不允許任何人接近火災現場,調查人員根據房子周遭情況,懷疑起火原因不單純,犯罪及縱火調查人員在現場,同時跟附近的住家調閱攝像機。

這場二級火警地點是在Cuperitino 1000號路段Tuscany Place,靠近De Anza社區學院,起火時間在清晨4點左右,消防人員抵達現場,房子已經濃煙滿布,火勢相當大。

根據調查,起火點在一樓的後面的臥室,然後延燒到二樓及閣樓,當時有三人在屋內,有兩人逃出,一人被發現死在屋內。

火勢在4點40分就被撲滅,根據本地電視台NBC Bay Area訪問一名鄰居表示,這棟房子裏頭住的是年輕租客,經常有陌生人進出,同時還在坐在鄰居前院吃東西,亂丟垃圾,已經達到擾鄰的地步。

一個月前,附近鄰居還連署要求房東處理,警方尚未公布死者的身分及火災起因。

消防人員提醒民眾,定期檢查家中的煙霧警報器。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。