聖荷西英勇警員在起火車輛救出司機（視頻）

南灣聖荷西101公路上發生車禍,導致一輛汽車起火,聖荷西警局的一名新手警員,在消防車趕到之前,將起火車輛的司機救出,消防車配備的攝錄機拍攝到警員救人的一刻。

Bravery under fire Yesterday, rookie officer Pedro Garcia came upon a collision on Hwy 101 with one vehicle engulfed in flames and the driver still inside. pic.twitter.com/1cyc8AMkQp — San Jose Police Dept (@SanJosePD) September 27, 2021

加州公路巡警表示,周日午2時半左右,在101公路南行方向,一輛1997年豐田Avalon房車從後面撞上一輛Dodge Ram 3500輕型貨車,Avalon汽車在路肩上起火,聖荷西警員Pedro Garcia不顧火勢將被困司機救出,聞訊趕來的消防車剛好拍下這一幕,消防員隨即將火勢撲滅,司機被送往醫院救治,救人的警員並無受傷。

San Jose警方在社交網站讚揚Garcia的無私和勇氣,當機立斷,成功挽救生命。

