【KTSF】

總統拜登周一接種新型肺炎加強針。

拜登說:「加強針是重要的,但最重要的是,還未接種疫苗的人要去打針,絕大部分的美國人都做對了,超過77%的成年人打了至少一針,約23%還未打針,而這些少數人士,對我們造成很大損失,對全國造成傷害。」

拜登周一在白宮接種加強針,聯邦衛生官員上週批准65歲或以上人士,在打完第二針後6個月可以打第三針,78歲的拜登在今年1月時已打齊兩針,他敦促未接種新型肺炎疫苗的人去打針。

