拜登政府建議實施新規例繼續維護「夢想生」DACA計劃

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拜登政府建議實施新規例，繼續維護奧巴馬任內執行的「夢想生」DACA計劃，但強調，並非取代國會行動，建議也必須經過公眾諮詢。

國土安全部周一表示，拜登政府繼續採取行動，保護自小跟隨父母入境美國的「夢想生」DACA計劃，因此建議實施新規例，接受公眾諮詢，但不能取代國會的立法行動，只有國會才可以提供永久的保護。

國土安全部也支持把移民改革包含在預算協調法案內，並催促國會盡快行動，為夢想生提供在美國的合法身份。

根據建議中的規例，DACA計劃的申請人，必須在16歲之前入境美國，在2007年6月15日之前，已經連續在美國居住、讀書或已經畢業、沒有犯罪等，目前有超過61.6萬名DACA計劃的申請人，當中大部份來自墨西哥。

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