拜登政府建議實施新規例繼續維護「夢想生」DACA計劃

【KTSF】

拜登政府建議實施新規例,繼續維護奧巴馬任內執行的「夢想生」DACA計劃,但強調,並非取代國會行動,建議也必須經過公眾諮詢。

國土安全部周一表示,拜登政府繼續採取行動,保護自小跟隨父母入境美國的「夢想生」DACA計劃,因此建議實施新規例,接受公眾諮詢,但不能取代國會的立法行動,只有國會才可以提供永久的保護。

國土安全部也支持把移民改革包含在預算協調法案內,並催促國會盡快行動,為夢想生提供在美國的合法身份。

根據建議中的規例,DACA計劃的申請人,必須在16歲之前入境美國,在2007年6月15日之前,已經連續在美國居住、讀書或已經畢業、沒有犯罪等,目前有超過61.6萬名DACA計劃的申請人,當中大部份來自墨西哥。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。