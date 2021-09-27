舊金山華裔婆婆兩年前被搶劫襲擊 案件至今未審理（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

兩年前一名86歲華裔婆婆在舊金山（三藩市）日落區被搶劫襲擊，案件至今仍未審理，地檢官博徹思（Chesa Boudin）解釋，被告要轉介去精神病院接受治療，直至病好才能審理案件。

該案的被告Francisco Xavier Gonzalez在2019年10月凌晨，在Minerva夾Capitol街涉嫌搶劫襲擊86歲華裔婆婆，令婆婆受傷送院，並搶走婆婆的首飾、手錶以及一雙鞋。

Gonzalez被捕後，面臨搶劫、嚴重傷人、虐待長者、恐嚇、收藏賊贓，以及在犯案時導致他人嚴重受傷的控罪。

有關心本案的Stop Crime SF組織人士表示，不希望再見到有這類受害人出現。

Stop Crime SF成員Frank Noto說：「我們想地檢處關注案件，不要讓同樣事情發生。」

對於外界有傳言指該名婆婆在案中因為傷重死亡，舊金山地檢官博徹思周五澄清，該名婆婆仍然健在。

博徹思說：「地檢處辦公室繼續同受害人家屬有密切聯繫，最新消息是該名婆婆仍然健在。」

博徹思又指出，由於被告Gonzalez現時仍在還押候審，將會被轉介到精神病院，直至他病好得到醫生批准之後，案件才能審理。

博徹思說：「我們沒有撤控，也沒有停止檢控，也沒有將他釋放。」

博徹思在周五的華文媒體圓桌會議中又提到，過去年半由於疫情嚴重，推延案件的審判，積壓不少案件，隨住不少法庭服務重開，博徹思承諾會加快處理案件。

另外博徹思又指，兩年前在訪谷區，黃奕愛婆婆打至重傷昏迷一案定在12月1日開審，被告Keonte Gathron目前仍在還柙，Gathron除了面臨多項與搶劫和毆打有關控罪，地檢處今年加控他一項謀殺罪，黃婆婆遇襲後

於去年年初離世。

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