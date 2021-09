安老自助處將在舊金山日落及列治文區設就業中心（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

經濟陸續重啓,為了照顧不同社區的需求,安老自助處今個星期分別在舊金山(三藩市)日落區及列治文區開設當地首個就業中心,協助居民找工作。

舊金山現時有8個就業中心,不過安老自助處表示,住在日落區及列治文區的居民,就好像被遺忘的一群,他們想得到就業輔導,最近都要去到日本埠一帶。

說:「華埠就業中心在華埠成立了10年,每一年都會做一個調查,大概有10%至20%的人口是從列治文區或者日落區特地過來華埠找工作,與其他們要乘一小時車來華埠,不如我們直接在此設立一個地點,讓他們找工作,亦有很多雇主在這邊,可能是找護理員,甚或是餐廳,兩方面都有需求,所以都想在此設立就業中心。」

日落區的就業中心位於Taraval街3133號,靠近41街,安老將一間民宅改裝成一個臨時辦公室,每星期三上午10時至下午4時開放。

列治文區的就業中心位於Geary街5757號,逢星期四上午10時至下午4時開放,歡迎所有求職者或雇主到場咨詢,職業顧問亦會推介各種的職業培訓課程。

說:「特別現在經濟那麽差,希望我們可以帶動多一些人流,帶動多一點雇主來這裏請人。」

由於人手有限,每個就業中心每星期暫時只開放一日,不過如果求職者或雇主在非辦公時間有查詢,安老亦設立一條熱綫:(415) 290-0103,聯絡在華埠的職員。

在這兩個就業中心新開幕期間來到咨詢的民眾,都會獲得免費的小禮物,包括是這個環保袋、文具及消毒搓手液。

