安老自助處將在舊金山日落及列治文區設就業中心（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

經濟陸續重啓，為了照顧不同社區的需求，安老自助處今個星期分別在舊金山（三藩市）日落區及列治文區開設當地首個就業中心，協助居民找工作。

舊金山現時有8個就業中心，不過安老自助處表示，住在日落區及列治文區的居民，就好像被遺忘的一群，他們想得到就業輔導，最近都要去到日本埠一帶。

說：「華埠就業中心在華埠成立了10年，每一年都會做一個調查，大概有10%至20%的人口是從列治文區或者日落區特地過來華埠找工作，與其他們要乘一小時車來華埠，不如我們直接在此設立一個地點，讓他們找工作，亦有很多雇主在這邊，可能是找護理員，甚或是餐廳，兩方面都有需求，所以都想在此設立就業中心。」

日落區的就業中心位於Taraval街3133號，靠近41街，安老將一間民宅改裝成一個臨時辦公室，每星期三上午10時至下午4時開放。

列治文區的就業中心位於Geary街5757號，逢星期四上午10時至下午4時開放，歡迎所有求職者或雇主到場咨詢，職業顧問亦會推介各種的職業培訓課程。

說：「特別現在經濟那麽差，希望我們可以帶動多一些人流，帶動多一點雇主來這裏請人。」

由於人手有限，每個就業中心每星期暫時只開放一日，不過如果求職者或雇主在非辦公時間有查詢，安老亦設立一條熱綫：(415) 290-0103，聯絡在華埠的職員。

在這兩個就業中心新開幕期間來到咨詢的民眾，都會獲得免費的小禮物，包括是這個環保袋、文具及消毒搓手液。

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