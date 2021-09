【KTSF】

San Mateo縣社區大學校區將會用聯邦撥款,幫助受到疫情影響的學生償還拖欠學費或是提供補助金。

San Mateo縣的3間社區大學Cañada、Skyline和San Mateo社區大學,從聯邦紓困方案的高等學府緊急援助金中共獲得2,300萬的撥款,當中1,200萬將直接投入學生補助(financial aid),每名學生可以獲得1,250元到2,750元,所得數額將取決於個別學生是否已經領Pell獎學金,和學生就讀課程的學分。

另外,還有近68萬將用來支付3,719名學生自疫情開始拖欠的學費,每人182元。

San Mateo縣的3間社區大學的總學生人數是45,000人。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。