灣區周一下微雨 國家氣象局發海灘危險警告

【KTSF 黃恩光報導】

受一股冷鋒影響,灣區周一下微雨,另外,國家氣象局發出海灘危險警告,周一晚11時至周二晚11時生效。

海灘危險警告涵蓋的範圍,包括北灣Sonoma縣至灣區以南Monterey縣的海灘,當局表示,周一晚11時至周二晚11時期間,海灘會出現大浪和離岸流,大家到海灘遊玩時,應遠離岸邊的石頭或小艇,看管好寵物和小孩,不要背對海洋。

居住在舊金山(三藩市)、北灣和中半島地區的人士,周一可能看到下雨。

國家氣象局表示,一股冷鋒在灣區以北地區帶來降雨,在灣區,下雨的地方集中在北灣和海拔高的地區,降雨量很少,但對於正在撲救北加州山火的消防員來說是好消息,因為雨水濕潤泥土,防止火勢蔓延,預計周二不會下雨。

冷鋒過後,星期三早上較為寒冷,北灣Santa Rosa預料只有華氏40多度,舊金山預料華氏50度左右,但日間氣溫回升。

氣象局表示,星期四灣區氣溫回升至這個季節的正常水平,沿岸日間氣溫華氏70多度,內陸地區華氏80多度乾爽的天氣。

