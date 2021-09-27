灣區周一下微雨 國家氣象局發海灘危險警告

【KTSF 黃恩光報導】

受一股冷鋒影響，灣區周一下微雨，另外，國家氣象局發出海灘危險警告，周一晚11時至周二晚11時生效。

海灘危險警告涵蓋的範圍，包括北灣Sonoma縣至灣區以南Monterey縣的海灘，當局表示，周一晚11時至周二晚11時期間，海灘會出現大浪和離岸流，大家到海灘遊玩時，應遠離岸邊的石頭或小艇，看管好寵物和小孩，不要背對海洋。

居住在舊金山（三藩市）、北灣和中半島地區的人士，周一可能看到下雨。

國家氣象局表示，一股冷鋒在灣區以北地區帶來降雨，在灣區，下雨的地方集中在北灣和海拔高的地區，降雨量很少，但對於正在撲救北加州山火的消防員來說是好消息，因為雨水濕潤泥土，防止火勢蔓延，預計周二不會下雨。

冷鋒過後，星期三早上較為寒冷，北灣Santa Rosa預料只有華氏40多度，舊金山預料華氏50度左右，但日間氣溫回升。

氣象局表示，星期四灣區氣溫回升至這個季節的正常水平，沿岸日間氣溫華氏70多度，內陸地區華氏80多度乾爽的天氣。

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