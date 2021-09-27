夏威夷航空男性空乘在收拾垃圾時突遭襲擊（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

夏威夷航空一架從壇香山飛往Hilo的飛機上，一名男性空乘在收拾垃圾時突然遭到襲擊。

從壇香山到Hilo的航班看似一切正常，但為什麼有警察出現，並且所有乘客都舉起手機拍攝呢？Bill Paris是一位攝影師，他當時也在這架班機上，他也記錄了現場畫面。

Paris說：「坐在我旁邊的人告訴我，他看見空乘兩次被這名乘客攻擊，所以這有點瘋狂。」

空乘協會表示，當時飛機上一名男性乘客兩次推撞男性空乘，空乘一次胸部受攻擊，第二次後腦勺挨打。

空乘協會發言人Taylor Garland說：「突然從他們的座位上猛擊一名乘務員的胸部，然後又朝乘務員揮拳。」

夏威夷航空公司表示，空乘受到了驚嚇，但無大礙，夏威夷航空和空乘協會都表示，這次襲擊是無端的，也跟戴口罩無關。

Paris說：「我們都感到震驚，尤其是在夏威夷，這裡的每個人都在遵守為保證安全所需要的一切。」

警方以襲擊罪名逮捕了這名32歲男性乘客，現在他被轉移到聯邦拘留中心，並接受聯邦調查局調查。

文件顯示，這名男子來自大島，他只有交通違章記錄。

與此同時，國會正與航空業討論航班上的襲擊事件飇升的問題，聯邦眾議員卡赫勒（Kai Kahele）表示，他的副幕僚長當時也在這個航班上。

聯邦眾議員Kai Kahele說：「沒有人應該在工作場所，經歷這種類型的暴力，這是我們需要，非常認真對待的事情。」

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