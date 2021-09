夏威夷航空男性空乘在收拾垃圾時突遭襲擊（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

夏威夷航空一架從壇香山飛往Hilo的飛機上,一名男性空乘在收拾垃圾時突然遭到襲擊。

從壇香山到Hilo的航班看似一切正常,但為什麼有警察出現,並且所有乘客都舉起手機拍攝呢?Bill Paris是一位攝影師,他當時也在這架班機上,他也記錄了現場畫面。

Paris說:「坐在我旁邊的人告訴我,他看見空乘兩次被這名乘客攻擊,所以這有點瘋狂。」

空乘協會表示,當時飛機上一名男性乘客兩次推撞男性空乘,空乘一次胸部受攻擊,第二次後腦勺挨打。

空乘協會發言人Taylor Garland說:「突然從他們的座位上猛擊一名乘務員的胸部,然後又朝乘務員揮拳。」

夏威夷航空公司表示,空乘受到了驚嚇,但無大礙,夏威夷航空和空乘協會都表示,這次襲擊是無端的,也跟戴口罩無關。

Paris說:「我們都感到震驚,尤其是在夏威夷,這裡的每個人都在遵守為保證安全所需要的一切。」

警方以襲擊罪名逮捕了這名32歲男性乘客,現在他被轉移到聯邦拘留中心,並接受聯邦調查局調查。

文件顯示,這名男子來自大島,他只有交通違章記錄。

與此同時,國會正與航空業討論航班上的襲擊事件飇升的問題,聯邦眾議員卡赫勒(Kai Kahele)表示,他的副幕僚長當時也在這個航班上。

聯邦眾議員Kai Kahele說:「沒有人應該在工作場所,經歷這種類型的暴力,這是我們需要,非常認真對待的事情。」

