眾議院通過墮胎權法案 象徵婦女有墮胎憲法權利

【KTSF】

應對德州最近實施全美最嚴厲的墮胎法之後,國會眾議院周五表決通過墮胎權法案,象徵婦女有墮胎的憲法權利,不過要在參議院通過有難度。

德州9月開始實施新法例,禁止該州幾乎所有墮胎活動,國會眾議院快速作出回應,眾議院周五以218對211票表決通過一項法案,以維護婦女的墮胎權,不過這項法案主要是象徵式,因為法案提交參議院時,共和黨人就會反對,因此眾議院這項墮胎法要成為法例,機會很微。

參議院民主黨領袖舒默表示,參議院稍後會表決是否通過這項法案,如果要在參議院過關,必須得到最少十名共和黨議員支持,至於民主黨籍參議員是否全部都支持仍未清楚。

眾議長普洛西表示,國會採取行動是要展示民主黨人的努力,去維護自由和憲法,以及尊重婦女的墮胎權。

德州的禁止墮胎法例9月生效以來,有11個州包括佛羅里達州的議員表示,有意或計劃仿效德州的墮胎法。

德州這項新的墮胎法例,禁止懷孕六星期的婦女墮胎,即是探測到胎兒有心跳時就禁止墮胎,就算因強姦或亂倫而懷孕,也不准做人工流產,只有在部份被認為是緊急醫療情況下才可墮胎。

法例也容許人提出民事訴訟,控告任何幫助墮胎的人。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。