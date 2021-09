傳染病專家擔心冬季美國可能迎來新一波疫情

【KTSF】

新型肺炎確診個案雖然最近有下降趨勢,但是有專家指不能掉以輕心,擔心冬季有可能迎來新一波疫情。

有學專家指,新冠病毒病情在這兩年來比較難以觸摸,加州受Delta變種病毒株肆虐,上個月的7日平均確診率是7.2%,不過今個月就降至2.9%,Santa Clara縣9月初七日平均每日新增364宗個案,上周五就錄得215宗。

專家相信加州的高疫苗接種率、疫苗和口罩令等措施,都是令確診個案下降的因素,但是他們都擔心,隨著冬季來臨、氣溫下降,以及節日假期,民眾會有更多時間在室內與其他人群眾接觸,不過隨著更多人對病毒有免疫力,有助降低個案的增幅,他們都認為,預計明年春季疫情會改善。

