受Delta變種病毒疫情影響,Costco顧客對於包括廁紙在內的日用品需求顯著增加,Costco再次實行限購的措施。

去年疫情期間,廁紙難求的現象相信大家記憶猶新,Costco首席財務官日前向投資者匯報季度業績時指出,由於貨櫃短缺,港口繁忙,及貨車司機短缺等供應鏈問題,影響產品供應量,加上新型肺炎疫情惡化,顧客對於廁紙、抹手紙和樽裝飲用水的需求大增,Costco會重新實行限制購買數量的做法,包括廁紙、抹手紙、樽裝水,以及部分消毒和清潔用品。

另外,由於運輸過程的延誤和晶片短缺,也影響到電腦、平板電腦和家電產品的供應。

