Contra Costa縣要求餐廳酒吧顧客出示接種疫苗證明

【KTSF】

東灣Contra Costa縣本星期對餐廳, 酒吧, 和健身室等室內行業實施強制疫苗令,顧客必須出示針卡,證明已經打齊針,又或者陰性病毒檢測證明,才可在室內用餐和活動,有餐廳擔心檢查顧客的針卡會減少生意。

本週末是Contra Costa縣首次實行疫苗令的第一個週末,Concord市Lima餐廳自疫情起,就算是週末晚都很冷清,老闆表示,已經深受疫情影響,因此揚言不會跟隨縣府的疫苗令。

他表示,店內所有職員都接種了完整疫苗,也有跟足所有防疫措施,但他不想查看顧客的針卡,原因是想維持生意,不想因此減少人流。

不過另外有餐廳Hop Grenade就指,疫苗令並無影響他們的生意,也盡量簡化程序,身份證明和針卡一齊查,一方面查顧客是否夠歲數飲酒,同時查他們有無打齊針。

顧客的看法就各有不同,有人覺得餐廳查針卡好像不信任他們,但有人就覺得比較安全。

Contra Costa縣府表示,希望盡量透過教育形式推出疫苗令,而非懲罰他們,但會調查違例的餐廳。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。