Contra Costa縣要求餐廳酒吧顧客出示接種疫苗證明

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東灣Contra Costa縣本星期對餐廳, 酒吧, 和健身室等室內行業實施強制疫苗令，顧客必須出示針卡，證明已經打齊針，又或者陰性病毒檢測證明，才可在室內用餐和活動，有餐廳擔心檢查顧客的針卡會減少生意。

本週末是Contra Costa縣首次實行疫苗令的第一個週末，Concord市Lima餐廳自疫情起，就算是週末晚都很冷清，老闆表示，已經深受疫情影響，因此揚言不會跟隨縣府的疫苗令。

他表示，店內所有職員都接種了完整疫苗，也有跟足所有防疫措施，但他不想查看顧客的針卡，原因是想維持生意，不想因此減少人流。

不過另外有餐廳Hop Grenade就指，疫苗令並無影響他們的生意，也盡量簡化程序，身份證明和針卡一齊查，一方面查顧客是否夠歲數飲酒，同時查他們有無打齊針。

顧客的看法就各有不同，有人覺得餐廳查針卡好像不信任他們，但有人就覺得比較安全。

Contra Costa縣府表示，希望盡量透過教育形式推出疫苗令，而非懲罰他們，但會調查違例的餐廳。

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