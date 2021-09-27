前民主黨總統參選人楊安澤談是否會組第三政黨（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

參選紐約市長落敗的前民主黨總統參選人楊安澤（Andrew Yang）周五到訪灣區，出席2022亞裔政治新生力峰會，並接受本台專訪，談是否會組第三政黨。

楊安澤周五現身在南灣Las Gatos的綠野山莊，出席周五、周六兩天由Asian American Forward舉辦的2022亞裔政治新生力峰會。

他接受本台專訪時，證實要成立第三政黨，名字就叫Forward Party，不過會先從Movement運動開始推動，而且採取開放形式。

楊安澤說：「這是一個運動，而且將來將會成為第三政黨，但是民主黨人和共和黨人都可以參加，不用改變他們的政黨登記。」

《Forward》就是楊安澤將在10月5日上市的新書書名，他提到，美國當前最大的問題之一，就是政治立場走向極端，因此他主張透過改革兩黨初選制度來改變現狀。

楊安澤說：「我們愈走愈極端，人們將政治對手不僅視為與他們意見不同的人，更像是視為敵人，我們需要做的就是，改變議員當選的過程，好讓他們可以更合理、更妥協，這可以透過開放初選，並且採即時複選制度來達成，我新的努力是個受歡迎的運動，可以涵蓋所有人，民主黨和共和黨人。」

楊安澤在峰會上與20多位亞裔候選人會面，並為不同政黨的候選人背書，談到反亞裔仇視問題，楊安澤說，亞裔在政治上音量太小，他相信Foward運動也可以改變這一現象。

楊安澤說：「因為很不幸，亞裔並未有足夠的政治代表性，我們是全國代表性最低的族裔，我認為一部份原因是，我們沒有自己的政治聲量，當然我很高興來支持今天在這裡任何黨派的候選人，這也是我們Forward可以做的，我們可以支持民主黨、共和黨，或是無黨派的候選人。」

多位正在參選公職的華裔政治人物表示，他們受到楊安澤的啟發，也更願意參與政治。

這場亞裔政治新生力峰會，有多位灣區新生代的民選官員出席。

Fremont市議員黃潔宜（Teresa Keng）說：「我們剛剛也是談到，甚麼對美國好，對美國好的就會對我們、華裔的社區好。」

Palo Alto市議員林田中（Greg Lin Tanaka）說：「當人們鼓勵我選國會議員，我不確定，但看到楊安澤都選總統了，我就想，好吧，我也該選（國會議員），對吧？」

Milpitas學區委員蔡和均（Michael Tsai）說：「我去跑（競選）的時候，有些人問我說，你那麼年輕，為什麼這麼年輕就要去跑，我就說，我們不能等。」

隨著更多年輕一代的參政，未來亞裔聲量在政界可望愈來愈大。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。