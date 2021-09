前民主黨總統參選人楊安澤談是否會組第三政黨（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

參選紐約市長落敗的前民主黨總統參選人楊安澤(Andrew Yang)周五到訪灣區,出席2022亞裔政治新生力峰會,並接受本台專訪,談是否會組第三政黨。

楊安澤周五現身在南灣Las Gatos的綠野山莊,出席周五、周六兩天由Asian American Forward舉辦的2022亞裔政治新生力峰會。

他接受本台專訪時,證實要成立第三政黨,名字就叫Forward Party,不過會先從Movement運動開始推動,而且採取開放形式。

楊安澤說:「這是一個運動,而且將來將會成為第三政黨,但是民主黨人和共和黨人都可以參加,不用改變他們的政黨登記。」

《Forward》就是楊安澤將在10月5日上市的新書書名,他提到,美國當前最大的問題之一,就是政治立場走向極端,因此他主張透過改革兩黨初選制度來改變現狀。

楊安澤說:「我們愈走愈極端,人們將政治對手不僅視為與他們意見不同的人,更像是視為敵人,我們需要做的就是,改變議員當選的過程,好讓他們可以更合理、更妥協,這可以透過開放初選,並且採即時複選制度來達成,我新的努力是個受歡迎的運動,可以涵蓋所有人,民主黨和共和黨人。」

楊安澤在峰會上與20多位亞裔候選人會面,並為不同政黨的候選人背書,談到反亞裔仇視問題,楊安澤說,亞裔在政治上音量太小,他相信Foward運動也可以改變這一現象。

楊安澤說:「因為很不幸,亞裔並未有足夠的政治代表性,我們是全國代表性最低的族裔,我認為一部份原因是,我們沒有自己的政治聲量,當然我很高興來支持今天在這裡任何黨派的候選人,這也是我們Forward可以做的,我們可以支持民主黨、共和黨,或是無黨派的候選人。」

多位正在參選公職的華裔政治人物表示,他們受到楊安澤的啟發,也更願意參與政治。

這場亞裔政治新生力峰會,有多位灣區新生代的民選官員出席。

Fremont市議員黃潔宜(Teresa Keng)說:「我們剛剛也是談到,甚麼對美國好,對美國好的就會對我們、華裔的社區好。」

Palo Alto市議員林田中(Greg Lin Tanaka)說:「當人們鼓勵我選國會議員,我不確定,但看到楊安澤都選總統了,我就想,好吧,我也該選(國會議員),對吧?」

Milpitas學區委員蔡和均(Michael Tsai)說:「我去跑(競選)的時候,有些人問我說,你那麼年輕,為什麼這麼年輕就要去跑,我就說,我們不能等。」

隨著更多年輕一代的參政,未來亞裔聲量在政界可望愈來愈大。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。