影評：感受青少年成長歷程的《親愛的埃文·漢森》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一位內向、孤僻的學生,為什麼會說自己是一個自殺身亡學生的好友?

內向的高中生Evan Hansen,除了身邊一個比較親密的朋友之外,在學校也不時成為其他人欺凌的對象。他的心裡醫生要他給自己寫信,說出自己的心聲。學校中,面對心理健康挑戰的Connor,也同樣推擠到學生群的邊緣。Evan 給自己寫的一封信,被Connor 搶去。一天,Evan 被叫到校長辦公室。Connor 的父母要和他談話,原因是Connor 自殺身亡。Connor 家人以為Evan 是他的唯一朋友,於是想從他身上了解多一點死去的兒子。

一番誤會和社交媒體在學生之間的影響力,卻令到Evan 成為社區英雄。學生們的心裡健康成為人們關心的項目。Evan 也逐漸接近心怡已久的Zoe ,也就是死者的妹妹。這些突如其來的改變,也在瞬間給Evan 和他的單身母親製造壓力。謊言終究會被發現,這一切將如何影響Evan 的一生?

改編自百老匯舞台歌舞劇,並獲得的托尼獎的《Dear Evan Hansen》,在搬到大熒幕的過程也有些許改變,但也還保留歌舞劇的形式。因為嚴肅、敏感和特別難處理的題材,歌舞劇似乎非常難讓人們投入寫實的劇情中,觀眾需要一段時間適應。

但是在一向對青少年題材有敏銳觸覺的導演Stephen Chbosky 的指導,和演主角的Ben Platt 的細膩詮釋下,劇中人物生活上的矛盾,令人感覺成長的痛。主角Ben Platt 其實也是十年前舞台劇的主角,在大熒幕的演出得心應手,唱功更是展示才華與魅力,是今年銀幕上最突出、感性的演出之一。

這是一部不容易消化的作品,但也就是這樣,凸顯人們在現實生活中的挑戰,特別是新一代的青少年。

《親愛的埃文·漢森 Dear Evan Hansen》展示美國青少年,在成長過程中面對的現實痛楚。獲得滿分五分的最佳評價,觀眾不該錯過。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.dehmovie.com/

“Dear Evan Hansen” Review: Experiencing teenage angst through the sensitive and haunting musical

“Screening Room” reviews “Dear Evan Hansen”

Rating: 5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.dehmovie.com/

Now in theatres