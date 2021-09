加州囚犯與妻子及友人涉欺詐190萬疫情失業金被捕（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州一名在監獄服刑的男子,因為和在南加州的妻子,還有在San Leandro的另外一名同謀,被聯邦司法部起訴,他們涉嫌欺詐加州就業發展部發出190萬的疫情失業補助金。

法庭文件指,在南加州Imperial縣Centinela州監獄服刑的34歲男子Ratha Yin,去年10月被監獄官員在他的牢房中發現兩台手機,轉交給聯邦調查局(FBI),聯邦特工在手機中發現數百張美國銀行現金儲值卡的照片,還有被告與妻子以及另外一人的網絡短訊對話。

調查發現,Ratha Yin和在南加州Indio市當護士的31歲妻子Amanda Yin,還有在San Leandro市的26歲男子Steven Mavromatis,在互聯網上的暗網取得數百人的個人資料,再用這些資料開設電郵戶口,並向加州就業發展部(EDD)申領失業補助金。

EDD就這些申請,把美國銀行的現金儲值卡寄到一個Mavromatis擁有的郵政信箱。

也還有一些在監獄外的串謀人,寄照片給監獄中的被告,甚至用視頻電話匯報。

Ratha Yin的妻子Amanda則幫忙收錢和買贓物,包括以現金支票買一輛價值7萬元的Audi SUV,和付一間房子的頭款。

FBI表示,被告從91張儲值卡中,獲取至少190萬的現金,3名被告被控郵件欺詐和電子欺詐罪,一旦定罪,最高刑期是20年監禁。

州府估計,EDD因為假報而發出的被欺詐款額,介於114億至310億之間。

