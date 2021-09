舊金山市議會通過成立援助基金助欠租店主（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山為了保護受到疫情衝擊的小商業實施的禁止商業逼遷令,將在9月30日期滿,市議會本週一致通過設立一個商業租金援助基金,來幫助欠租的店主,目前正等待市長與市議會提出額外預算撥款。

華埠三和餐館的老闆Steven Lee在周四的記者會上表示,因為疫情迫使餐館無法營業,而三和也沒有地方提供戶外用餐,加上民眾因為Delta變種病毒,不敢在室內用餐,生意還無法恢復。

Lee說:「我們目前拖欠5萬元租金,此刻只有能力付一半的租金。」

市參事安世輝(Ahsha Safai)說:「是用血汗淚在舊金山做生意,這些商戶無辜碰上百年一遇的疫情,迫使他們關門,無法做生意,但仍需按合約繳租。」

市府估計全市的商業拖欠6億的租金,而舊金山的商業逼遷禁令這個月底結束,市議會本週通過設立一項商業租金援助,來幫助小商業。

提出建議的安世輝希望市長可以和市議會合作,提出預算額外撥款,挪出2,500萬為援助金。

安世輝表示,在計劃下,每個業主可以得到2.5到3.5萬的款額,條件是房東必須同意延長租約3年,並同意少收一些欠租,市府將支付調解方面的費用,這可以幫助大約一千個業主。

除此之外,由市參事Dean Preston提出,市議會在7月通過的一項法例,准許商業租戶在被迫停業的情況下,可以不履行租約所有條款,有房東權益組織已經就這法例提告反對。

