舊金山市議會通過成立援助基金助欠租店主（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山為了保護受到疫情衝擊的小商業實施的禁止商業逼遷令，將在9月30日期滿，市議會本週一致通過設立一個商業租金援助基金，來幫助欠租的店主，目前正等待市長與市議會提出額外預算撥款。

華埠三和餐館的老闆Steven Lee在周四的記者會上表示，因為疫情迫使餐館無法營業，而三和也沒有地方提供戶外用餐，加上民眾因為Delta變種病毒，不敢在室內用餐，生意還無法恢復。

Lee說：「我們目前拖欠5萬元租金，此刻只有能力付一半的租金。」

市參事安世輝（Ahsha Safai）說：「是用血汗淚在舊金山做生意，這些商戶無辜碰上百年一遇的疫情，迫使他們關門，無法做生意，但仍需按合約繳租。」

市府估計全市的商業拖欠6億的租金，而舊金山的商業逼遷禁令這個月底結束，市議會本週通過設立一項商業租金援助，來幫助小商業。

提出建議的安世輝希望市長可以和市議會合作，提出預算額外撥款，挪出2,500萬為援助金。

安世輝表示，在計劃下，每個業主可以得到2.5到3.5萬的款額，條件是房東必須同意延長租約3年，並同意少收一些欠租，市府將支付調解方面的費用，這可以幫助大約一千個業主。

除此之外，由市參事Dean Preston提出，市議會在7月通過的一項法例，准許商業租戶在被迫停業的情況下，可以不履行租約所有條款，有房東權益組織已經就這法例提告反對。

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