聖荷西87號公路附近發生多宗彈弓襲擊事件

南灣87號高速公路聖荷西路段近日發生一系列車輛襲擊事件,有人用彈弓攻擊私家車的窗戶,當局正懸賞2萬美元抓人,以阻止他繼續攻擊。

根據聖克拉拉縣地檢官辦公室的消息,今年到現在為止,已經發生了至少20次彈弓襲擊車窗事件,造成超過50萬元損失。

據悉,作案的目標是家庭、企業和政府機構,攻擊的地點包括,聖荷西地標建築SAP中心體育場、聖荷西藝術博物館,以及地檢官罪案實驗室,其中該實驗室已被彈弓擊中8次。

根據聖克拉拉縣地檢官的說法,雖然這些事件沒有人員傷亡的報告,但在一次事件中,一名女性司機在駕駛途中,被人的彈弓擊中車窗,導致車窗全部破損。

當局呼籲任何了解這系列攻擊事件的人,都可以使用矽谷防止罪案移動應用程序P3TIPS,也可撥打止罪熱線:(408) 947-STOP,或訪問網址http://www.svcrimestoppers.org。

