聖荷西87號公路附近發生多宗彈弓襲擊事件

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南灣87號高速公路聖荷西路段近日發生一系列車輛襲擊事件，有人用彈弓攻擊私家車的窗戶，當局正懸賞2萬美元抓人，以阻止他繼續攻擊。

根據聖克拉拉縣地檢官辦公室的消息，今年到現在為止，已經發生了至少20次彈弓襲擊車窗事件，造成超過50萬元損失。

據悉，作案的目標是家庭、企業和政府機構，攻擊的地點包括，聖荷西地標建築SAP中心體育場、聖荷西藝術博物館，以及地檢官罪案實驗室，其中該實驗室已被彈弓擊中8次。

根據聖克拉拉縣地檢官的說法，雖然這些事件沒有人員傷亡的報告，但在一次事件中，一名女性司機在駕駛途中，被人的彈弓擊中車窗，導致車窗全部破損。

當局呼籲任何了解這系列攻擊事件的人，都可以使用矽谷防止罪案移動應用程序P3TIPS，也可撥打止罪熱線：(408) 947-STOP，或訪問網址http://www.svcrimestoppers.org。

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