洛杉磯港口大堵塞 約65艘貨船等卸貨

【KTSF 朱慧琪報導】

洛杉磯港口大堵塞，約65艘貨船等待進入港口卸貨。

這是洛杉磯港口前所未有發生過的事，其中一間全球貿易運輸公司FlexPort首席執行官Ryan Petersen認為，全因為疫情，導致消費者支出有所增加。

Petersen說：「進港貨物實在太多，工人和起重機都不勝負荷，引致貨品積壓，堆積大量貨櫃箱，卡車都無法進入。」

延滯的貨物由傢俬到電子零件，以至玩具都有。

Petersen指，到聖誕節時，亦會是非常緊張，對於試圖找他們貨物的客人來說會是非常麻煩，一個很簡單的例子，現今沒有人能買到Playsation 5。

他再指出，每艘貨船上的貨物價值是相當於十億元，根據統計，2020年，該港口的前5名進口產品，分別是家具、汽車零件、服裝、電子和塑膠產品，一個玩具公司的行政總監表示，已經有多個月延遲出貨，這個會導致成本增加。

Megatoys執行官Charlie Woo說：「因為堵塞，貨物供不應求，成本也升高，我們必須承受那成本，因為無法估計成本是多少，價格升多少，還會繼續升多少。」

洛杉磯港口官員認為，最快都要到明年情況才會回復正常。

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