洛杉磯港口大堵塞 約65艘貨船等卸貨

洛杉磯港口大堵塞,約65艘貨船等待進入港口卸貨。

這是洛杉磯港口前所未有發生過的事,其中一間全球貿易運輸公司FlexPort首席執行官Ryan Petersen認為,全因為疫情,導致消費者支出有所增加。

Petersen說:「進港貨物實在太多,工人和起重機都不勝負荷,引致貨品積壓,堆積大量貨櫃箱,卡車都無法進入。」

延滯的貨物由傢俬到電子零件,以至玩具都有。

Petersen指,到聖誕節時,亦會是非常緊張,對於試圖找他們貨物的客人來說會是非常麻煩,一個很簡單的例子,現今沒有人能買到Playsation 5。

他再指出,每艘貨船上的貨物價值是相當於十億元,根據統計,2020年,該港口的前5名進口產品,分別是家具、汽車零件、服裝、電子和塑膠產品,一個玩具公司的行政總監表示,已經有多個月延遲出貨,這個會導致成本增加。

Megatoys執行官Charlie Woo說:「因為堵塞,貨物供不應求,成本也升高,我們必須承受那成本,因為無法估計成本是多少,價格升多少,還會繼續升多少。」

洛杉磯港口官員認為,最快都要到明年情況才會回復正常。

