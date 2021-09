奧克蘭校區規定12歲或以上學童須接種疫苗才可返校上課（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

奧克蘭(屋崙)聯合校區教育委員周三晚深夜表決通過,所有12歲或以上學童,必須要接種新型肺炎疫苗才可以進入課室,不少家長和教師都有很強烈反應。

Reginald Tolan有兩名孩子在校區就讀,他認為沒有人,包括孩子們該被強迫打針。

Tolan說:「其實與其他人無關,誰打針誰不打。」

不過,周三晚深夜,奧克蘭聯合校區的教育委員表決通過,所有12歲或以上學童都必須接種完整疫苗,只有宗教或健康理由可以例外,也不能選擇每週接受檢測,委員會仍要決定從何時開始執行,預計下月將會有更多詳情,有教師也對決定表示不滿。

教師Shash Rockwell說:「我認為強制打疫苗並非萬靈丹,就算有疫苗令,我們仍要每週強制檢測,在所有地區。」

她表示,校區對課室內的新型肺炎個案處理得很差,至於執行學生的接種疫苗令,有家長就擔心會離間部份學生。

Rockwell說:「某人打了針也無需告訴其他人,其他人也不應該問,如果你相信醫生信科學,你就做你最佳的決定。」

奧克蘭聯合校區是灣區首個實施接種疫苗令的校區,預計將會有其他校區仿效,另外加州衛生局長周四早上在一個記者會上也透露,加州也正考慮要上面授課的所有12歲或以上學生接種疫苗。

