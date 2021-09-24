Santa Clara縣議員提案建議撥款建貨櫃屋住宅安置無家者（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

聖塔克拉拉縣有議員提案，建議在縣內十個地點撥款興建貨櫃屋住宅，來安置無家可歸人士，而位於Mountian View的一項領航計劃，已經有上百位居民入住。

矽谷最大的臨時住房提供機構LifeMoves，在Mountain View Leghorn Street 2566號的這個住宅計畫，以貨櫃屋改裝為住房，專門安置無家可歸者人士，外觀簡潔大方，內部裝修也一應俱全，還有兒童遊樂設施。

LifeMoves執行長Aubrey Merriman說：「各位今天所在的地方，就是我們的證明點，這是快捷組合屋解決方案，讓許多無家居民免於流落街頭，以最有效率和最短期的方式。」

LifeMoves的這項貨櫃屋領航計畫，與當地政府合作，今年5月入住以來，已經安置上百位無家可歸人士。

聖塔克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）說：「我們山景城這個計畫，大概有一英畝的地方，已經有超過120人可以住在這裡，有40呎或20呎的貨櫃。」

聖塔克拉拉縣議員Joe Simitian和李洲曉向聖塔克拉拉縣議會共同提案，建議聖縣批准2500萬撥款給非牟利組織LiveMoves和其合作夥伴，支持他們在另外十個地點興建這樣的貨櫃屋住宅，有效解決無家可歸人士問題。

Simitian說：「這將會改變局面，我們可將時刻都有危險的人，從他們的容身之地搬到更好的地方，並且走向更好地方的途徑。」

李洲曉說：「我其實在伊拉克當兵的時候，都住過這樣的屋，雖然是一個貨櫃，但實際上，如果你可以擺個門、擺個鎖或者擺個窗口，實際上是很好的方法，因為每一個都很容易運作。」

李洲曉指出，推動貨櫃屋解決無家可歸者，問題一直是他推動的政見，因為貨櫃屋造價便宜，運輸、改裝和搭建快又方便。

這項貨櫃屋撥款議案，下周二將提交聖塔克拉拉縣議會表決，如果獲得通過，LiveMoves估算，這十個貨櫃屋住房計畫，總共要花費2億5千萬元，除了聖縣的2500萬撥款，還要靠私人企業大量的捐助，以及各城市民選官員的支持。

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