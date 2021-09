Santa Clara縣議員提案建議撥款建貨櫃屋住宅安置無家者（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

聖塔克拉拉縣有議員提案,建議在縣內十個地點撥款興建貨櫃屋住宅,來安置無家可歸人士,而位於Mountian View的一項領航計劃,已經有上百位居民入住。

矽谷最大的臨時住房提供機構LifeMoves,在Mountain View Leghorn Street 2566號的這個住宅計畫,以貨櫃屋改裝為住房,專門安置無家可歸者人士,外觀簡潔大方,內部裝修也一應俱全,還有兒童遊樂設施。

LifeMoves執行長Aubrey Merriman說:「各位今天所在的地方,就是我們的證明點,這是快捷組合屋解決方案,讓許多無家居民免於流落街頭,以最有效率和最短期的方式。」

LifeMoves的這項貨櫃屋領航計畫,與當地政府合作,今年5月入住以來,已經安置上百位無家可歸人士。

聖塔克拉拉縣議員李洲曉(Otto Lee)說:「我們山景城這個計畫,大概有一英畝的地方,已經有超過120人可以住在這裡,有40呎或20呎的貨櫃。」

聖塔克拉拉縣議員Joe Simitian和李洲曉向聖塔克拉拉縣議會共同提案,建議聖縣批准2500萬撥款給非牟利組織LiveMoves和其合作夥伴,支持他們在另外十個地點興建這樣的貨櫃屋住宅,有效解決無家可歸人士問題。

Simitian說:「這將會改變局面,我們可將時刻都有危險的人,從他們的容身之地搬到更好的地方,並且走向更好地方的途徑。」

李洲曉說:「我其實在伊拉克當兵的時候,都住過這樣的屋,雖然是一個貨櫃,但實際上,如果你可以擺個門、擺個鎖或者擺個窗口,實際上是很好的方法,因為每一個都很容易運作。」

李洲曉指出,推動貨櫃屋解決無家可歸者,問題一直是他推動的政見,因為貨櫃屋造價便宜,運輸、改裝和搭建快又方便。

這項貨櫃屋撥款議案,下周二將提交聖塔克拉拉縣議會表決,如果獲得通過,LiveMoves估算,這十個貨櫃屋住房計畫,總共要花費2億5千萬元,除了聖縣的2500萬撥款,還要靠私人企業大量的捐助,以及各城市民選官員的支持。

