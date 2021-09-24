美國數百萬人可打新型肺炎疫苗加強針

【KTSF 朱慧琪報導】

數以百萬計的人現可以打新型肺炎疫苗加強針，包括前線醫護等從事高風險工作的人。

聯邦疾控中心（CDC）建議，年齡65歲以上、長期病患人士、年齡界乎50至64歲而有病歷人士，都應該在接種第二劑疫苗的6個月後，打第三針加強劑。

而年齡18至49歲有病歷人士，亦可能需要打加強針，但疾控中心也指出，從事高風險工作、年齡18至49歲人士可以打加強針。

聯邦疾控中心總監Rochelle Walensky說：「很多我們前線員工及工作人員，和擠擁環境中的工作的員工，已經受到最嚴重打擊，不讓他們和社區接種加強針，只會增加不平等，我承諾會與之抗爭。」

白宮說，全國將會有8萬個地方，包括4萬間藥房可以打加強針，目前只有Pfizer獲批准提供新型肺炎疫苗加強劑，但拜登總統保證，接種Moderna以及Johnson & Johnson疫苗，仍然得到「高度的保護力」。

拜登說：「我們的醫生與科學家日以繼夜來分析數據，市民甚麼時候需要打加強針，取決於研究兩個機構。」

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