美國數百萬人可打新型肺炎疫苗加強針

【KTSF 朱慧琪報導】

數以百萬計的人現可以打新型肺炎疫苗加強針,包括前線醫護等從事高風險工作的人。

聯邦疾控中心(CDC)建議,年齡65歲以上、長期病患人士、年齡界乎50至64歲而有病歷人士,都應該在接種第二劑疫苗的6個月後,打第三針加強劑。

而年齡18至49歲有病歷人士,亦可能需要打加強針,但疾控中心也指出,從事高風險工作、年齡18至49歲人士可以打加強針。

聯邦疾控中心總監Rochelle Walensky說:「很多我們前線員工及工作人員,和擠擁環境中的工作的員工,已經受到最嚴重打擊,不讓他們和社區接種加強針,只會增加不平等,我承諾會與之抗爭。」

白宮說,全國將會有8萬個地方,包括4萬間藥房可以打加強針,目前只有Pfizer獲批准提供新型肺炎疫苗加強劑,但拜登總統保證,接種Moderna以及Johnson & Johnson疫苗,仍然得到「高度的保護力」。

拜登說:「我們的醫生與科學家日以繼夜來分析數據,市民甚麼時候需要打加強針,取決於研究兩個機構。」

