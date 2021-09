【KTSF】

Millbrae市周三下午發生一宗入屋劫案,事主當時正在家中睡覺。

事發於周三下午近3時,在Millbrae市 Manzanita Ct,匪徒打破後門闖入一幢民居,在多間房間搶掠。

事主當時正在睡覺,被匪徒作案的聲音吵醒,但是起身時,匪徒已經逃走,目前仍然在逃,暫時未知搶走甚麼財物。

San Mateo縣警呼籲有線索的人士致電匿名報案熱線1-800-547-2700通知警方。

