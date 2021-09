【KTSF】

Millbrae市有一名亞裔青年,懷疑因為未經父母同意從銀行戶口提取一筆現金,被父親用高球桿打傷,該名父親現時被警方拘捕。

San Mateo縣警表示,上星期五,一名18歲亞裔男子提取現金後,和朋友去了一間咖啡店,回家時被父母發現未經准許提款,令到其49歲爸爸Richard Kim很不滿。

Kim涉嫌用一支高爾夫球桿打了兒子幾次,令兒子受傷,兒子等到星期一回到學校時向校方舉報事件,警方於是跟進調查,翌日將他爸爸拘捕。

