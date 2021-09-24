華裔男子蓄意駕車撞女人 地檢官透露疑犯犯案動機（視頻）

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本台報導過，中半島Millbrae發生企圖謀殺案，一名華裔男子開車蓄意撞向一名女子，並幾次用車輾過女事主，San Mateo縣地檢官周四接受本台訪問時表示，被告是Safeway超市的員工，有精神健康問題，女事主是一名無家可歸者，地檢官表示，被告自己承認因為女事主過去多次罵他，所以決定要開車殺死她。

涉案男子是23歲Millbrae市華裔居民Garrett Young，San Mateo縣警指出，星期一凌晨時分，在Broadway 513號Starbucks的停車場，發現一名受了重傷的女子，警方查看附近商店的閉路電視之後，發現是一輛灰色寶馬SUV高速撞向受害人，然後再反覆地輾過受害人幾次。

San Mateo縣地檢官Steve Wagstaffe表示，被告是Millbrae Safeway超市員工，透過Safeway一項聘用殘障人士的計劃在店內工作，其中一個職務是保持洗手間的清潔。

地檢官指出，被告告訴調查人員，女事主過去幾個月來多次呼喝和罵被告，投訴洗手間骯髒，星期一凌晨，被告在超市下班後，取車時看到女事主在對面街的行人道上，於是用車撞向她。

Wagstaffe說：「他很憤怒，覺得女事主對他很兇，所以他決定要殺死她。」

Wagstaffe表示，被告開車加速撞向女事主，輾過她，然後倒車再輾過女事主的身體，前後總共四次。

地檢處表示案情嚴重，控告被告有預謀並蓄意地企圖謀殺女事主，一旦定罪，最高刑罰是終身監禁。

地檢官表示，女事主來自加勒比海地區，目前情況危殆，需要儀器維持生命，擔任地檢官的Wagstaffe表示，這是一宗很可悲的案件。

Wagstaffe說：「特別可悲因為動機實在微不足道，只因為受害人曾向他呼喝，就用一輛寶馬大汽車猛撞她四次，行動與動機脫節很可悲，我覺得特別悲慘，對於案中的各方。」

Wagstaffe表示，被告Young沒有案底，他的辯護律師周四向法庭提出，被告沒有能力面對審訊，下星期一開庭時，法官會指派兩名醫生評估被告的精神狀態，被告目前被關押，不准保釋。

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