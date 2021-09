華裔男子蓄意駕車撞女人 地檢官透露疑犯犯案動機（視頻）

【KTSF】

本台報導過,中半島Millbrae發生企圖謀殺案,一名華裔男子開車蓄意撞向一名女子,並幾次用車輾過女事主,San Mateo縣地檢官周四接受本台訪問時表示,被告是Safeway超市的員工,有精神健康問題,女事主是一名無家可歸者,地檢官表示,被告自己承認因為女事主過去多次罵他,所以決定要開車殺死她。

涉案男子是23歲Millbrae市華裔居民Garrett Young,San Mateo縣警指出,星期一凌晨時分,在Broadway 513號Starbucks的停車場,發現一名受了重傷的女子,警方查看附近商店的閉路電視之後,發現是一輛灰色寶馬SUV高速撞向受害人,然後再反覆地輾過受害人幾次。

San Mateo縣地檢官Steve Wagstaffe表示,被告是Millbrae Safeway超市員工,透過Safeway一項聘用殘障人士的計劃在店內工作,其中一個職務是保持洗手間的清潔。

地檢官指出,被告告訴調查人員,女事主過去幾個月來多次呼喝和罵被告,投訴洗手間骯髒,星期一凌晨,被告在超市下班後,取車時看到女事主在對面街的行人道上,於是用車撞向她。

Wagstaffe說:「他很憤怒,覺得女事主對他很兇,所以他決定要殺死她。」

Wagstaffe表示,被告開車加速撞向女事主,輾過她,然後倒車再輾過女事主的身體,前後總共四次。

地檢處表示案情嚴重,控告被告有預謀並蓄意地企圖謀殺女事主,一旦定罪,最高刑罰是終身監禁。

地檢官表示,女事主來自加勒比海地區,目前情況危殆,需要儀器維持生命,擔任地檢官的Wagstaffe表示,這是一宗很可悲的案件。

Wagstaffe說:「特別可悲因為動機實在微不足道,只因為受害人曾向他呼喝,就用一輛寶馬大汽車猛撞她四次,行動與動機脫節很可悲,我覺得特別悲慘,對於案中的各方。」

Wagstaffe表示,被告Young沒有案底,他的辯護律師周四向法庭提出,被告沒有能力面對審訊,下星期一開庭時,法官會指派兩名醫生評估被告的精神狀態,被告目前被關押,不准保釋。

