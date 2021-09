【KTSF】

田納西州孟菲斯市市郊Kroger超市發生槍擊案,有至少13人中槍,目前知道槍手和至少一名傷者傷重死亡。

事發在孟菲斯市郊Collierville一間Kroger超市,當地警察局長表示,警員在下午1時半後到場,發現多人中槍,很多僱員都躲起來,他證實事件中有13人中槍,一人死亡,另外槍手也已經死亡,有可能是自殺。

警察局長不肯透露槍手是否Kroger的僱員,但說周四的的槍案是Collierville史上最可怕的事。

