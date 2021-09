【KTSF】

從2020年底開始,奧斯卡得獎演員Matthew McConaughey就陸續流露出想要在家鄉德州參選州長,4月份的民調中,有50%的人支持他。

McConaughey在鄉村樂隊Midland的一個成員建議他競選公職後,發表了參選聲明,此舉意味著他的職業生涯將換到完全不同的跑道,他說他將更像是一個民間哲學家、詩人,而不是傳統的政治家。

德州州長宣戰明年打響,選民將在中期選舉中選出新任州長,目前參選人還有民主黨籍的Beto O’rourke,和競選連任的現任州長共和黨籍的Greg Abbott。

