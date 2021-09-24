田州Kroger超市致命槍擊案 槍手是亞裔外判工

【KTSF 江良慧報導】

田納西州孟菲斯市郊Kroger超市槍擊案，當局公佈槍手是一名在超市內一個外判檔攤工作的亞裔，另外，中槍受傷的也增加至15人。

目擊者Brignetta Dickerson說：「他不停地開槍開槍開槍。」

田納西州一個市郊的超市周四發生槍擊案。

Dickerson說：「他開槍擊中我一名同事頭部，之後擊中一名顧客腹部。」

一個槍手周四在Collierville一間Kroger超市開槍，打傷至少15人，當中Olivia King傷重不治。

Collierville警察局長Dale Lane說：「我求你們在祈禱中，記掛著King一家，我們可以證實另有15人中槍受傷，他們情況穩定。」

執法部門公佈槍手的更多資料

Lane說：「他是Kroger的一名外判工人。」

聯邦調查局（FBI）也派人到場協助調查，當局目前尚未知道槍手行兇的動機，不過執法人員表示，他們已經有線索。

Lane說：「我們逐漸清楚發生何事，但我們還是想做到一絲不苟。」

槍擊案震動整個社區，幸好大家都守望相助。

Lane說：「我希望你們都看到這個社區，昨天這麼多人出來支持，不論是本地牧師祈禱，餐廳東主提供食物，都很感激。」

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