田州Kroger超市致命槍擊案 槍手是亞裔外判工

【KTSF 江良慧報導】

田納西州孟菲斯市郊Kroger超市槍擊案,當局公佈槍手是一名在超市內一個外判檔攤工作的亞裔,另外,中槍受傷的也增加至15人。

目擊者Brignetta Dickerson說:「他不停地開槍開槍開槍。」

田納西州一個市郊的超市周四發生槍擊案。

Dickerson說:「他開槍擊中我一名同事頭部,之後擊中一名顧客腹部。」

一個槍手周四在Collierville一間Kroger超市開槍,打傷至少15人,當中Olivia King傷重不治。

Collierville警察局長Dale Lane說:「我求你們在祈禱中,記掛著King一家,我們可以證實另有15人中槍受傷,他們情況穩定。」

執法部門公佈槍手的更多資料

Lane說:「他是Kroger的一名外判工人。」

聯邦調查局(FBI)也派人到場協助調查,當局目前尚未知道槍手行兇的動機,不過執法人員表示,他們已經有線索。

Lane說:「我們逐漸清楚發生何事,但我們還是想做到一絲不苟。」

槍擊案震動整個社區,幸好大家都守望相助。

Lane說:「我希望你們都看到這個社區,昨天這麼多人出來支持,不論是本地牧師祈禱,餐廳東主提供食物,都很感激。」

