孟晚舟與聯邦司法部達協議 獲准啟程返中國

【KTSF 江良慧報導】

華為副董事長孟晚舟與聯邦司法部達協議,孟晚舟將會承認案情,換取司法部押後起訴,孟晚舟已經獲釋,並且啟程返回中國。

孟晚舟周五早上透過視像方式,出席紐約布魯克林法院的聆訊,她否認全部詐騙控罪,但就證實司法部延後起訴的案情陳述真確。

有關案情包括她向匯豐銀行虛報華為與子公司星通的關係,紐約東區地檢官發表聲明指出,孟晚舟承認案情,等同為自己對詐騙一間全球金融機構承認責任。

美國主要是指控孟晚舟在華為與伊朗有關的業務上,向滙豐銀行提供誤導信息,違反美國的制裁。

華為與孟晚舟的律師團之前一直否認指控,說匯豐高層知道華為與星通的關係,他們也聲稱美國起訴孟晚舟是有政治目的,法官周五接受雙方協議,美國司法部會押後起訴至2022年12月1日,只要孟晚舟遵守協議的內容,美國政府就會在到時候撤銷所有控罪。

加拿大法院隨即終止引渡聆訊,孟晚舟即時獲釋,並可以離開加拿大。

孟晚舟在庭外宣讀聲明說:「過去三年,我的生活出現翻天覆地變化,破壞我作為母親,妻子和公司行政人員,不過,我仍相信烏雲裏存有希望,這是我人生無價的經驗。

她之後也感謝加拿大人、家人、朋友的支持,中國駐加拿大使館一直以來的關注,以及中國及中國人民的支持及幫助,稍後媒體拍攝到一架中國國航飛機從溫哥華起飛,相信孟晚舟已經乘坐這飛機離開。

49歲的孟晚舟2018年12月過境溫哥華機場時被捕。

另外,加拿大總理杜魯多也在孟晚舟乘坐的飛機離開一小時後公佈,兩名在中國被扣留過千日、被指做間諜的加拿大人,前外交官康明凱及商人Michael Spavor也已經獲釋,並已經離開中國。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。