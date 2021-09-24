孟晚舟與聯邦司法部達協議 獲准啟程返中國

【KTSF 江良慧報導】
華為副董事長孟晚舟與聯邦司法部達協議，孟晚舟將會承認案情，換取司法部押後起訴，孟晚舟已經獲釋，並且啟程返回中國。
孟晚舟周五早上透過視像方式，出席紐約布魯克林法院的聆訊，她否認全部詐騙控罪，但就證實司法部延後起訴的案情陳述真確。
有關案情包括她向匯豐銀行虛報華為與子公司星通的關係，紐約東區地檢官發表聲明指出，孟晚舟承認案情，等同為自己對詐騙一間全球金融機構承認責任。
美國主要是指控孟晚舟在華為與伊朗有關的業務上，向滙豐銀行提供誤導信息，違反美國的制裁。
華為與孟晚舟的律師團之前一直否認指控，說匯豐高層知道華為與星通的關係，他們也聲稱美國起訴孟晚舟是有政治目的，法官周五接受雙方協議，美國司法部會押後起訴至2022年12月1日，只要孟晚舟遵守協議的內容，美國政府就會在到時候撤銷所有控罪。
加拿大法院隨即終止引渡聆訊，孟晚舟即時獲釋，並可以離開加拿大。
孟晚舟在庭外宣讀聲明說：「過去三年，我的生活出現翻天覆地變化，破壞我作為母親，妻子和公司行政人員，不過，我仍相信烏雲裏存有希望，這是我人生無價的經驗。
她之後也感謝加拿大人、家人、朋友的支持，中國駐加拿大使館一直以來的關注，以及中國及中國人民的支持及幫助，稍後媒體拍攝到一架中國國航飛機從溫哥華起飛，相信孟晚舟已經乘坐這飛機離開。
49歲的孟晚舟2018年12月過境溫哥華機場時被捕。
另外，加拿大總理杜魯多也在孟晚舟乘坐的飛機離開一小時後公佈，兩名在中國被扣留過千日、被指做間諜的加拿大人，前外交官康明凱及商人Michael Spavor也已經獲釋，並已經離開中國。
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