拜登政府遣返海地無證移民惹批評（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

近日來美國遣返大批聚集在美國南部邊境的海地無證移民回國,惹來批評之際,拜登政府派駐海地的美國特使提出請辭,抗議當局的遣返行動,他認為是不人道的做法,但白宮反駁說,這些是非法入境的無證移民,當局只不過是嚴格執行移民法。

加勒比海島國海地多災多難,除了發生地震之外,幾個月前,海地總統就被暗殺,最近就有大批海地人湧來美國,令到美國南部邊境的Del Rio臨時營地聚集了過萬名無證移民,當中大部份來自海地,他們在營地的生活環境惡劣。

近日來美國每天出動幾班機將這些海地人遣返回國,此舉惹來批評。

海地總統幾個月前被暗殺後,美國就委派Daniel Foote為美國駐海地特使有份負責製訂海地政策,但由於他不滿拜登政府今次大批驅逐無證移民行動而提出請辭,他指是不人道做法,他又批評政府忽視他的意見。

白宮於是反駁說,Foote就移民政策問題有許多機會提出意見,但他沒有這樣做,白宮又說,當局有考慮他提出的意見,只不過沒接納,因為不同政策有不同決定。

白宮發言人Jen Psaki說:「他的權限是駐海地特使,他提出的意見很寶貴,已被聽到,但在某情況下決策有別。」

白宮強調,今次是遣返海地無證移民回國,而不是驅逐他們出境,當局只不過是跟足移民法去做,並不是針對海地人。

Psaki說:「不是驅逐出境,民眾不是循合法途徑入境,我們對海地的政策繼續不變,與其他非法入境者一樣看待,正如昨天所講 我們實施邊境限制,我們執行移民政策。」

對於海地無證移民受到不良對待的指控,白宮說,國土安全部已經全面徹查事件,並且作出一些政策上的改變,例如在Del Rio營地的邊境巡邏人員不再騎馬執勤。

根據美國海關及邊境保護局資料顯示,在8月份,有超過7萬名無證移民家庭進入美國,當局遣返其中約有1.6萬個家庭。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。