拜登政府遣返海地無證移民惹批評（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

近日來美國遣返大批聚集在美國南部邊境的海地無證移民回國，惹來批評之際，拜登政府派駐海地的美國特使提出請辭，抗議當局的遣返行動，他認為是不人道的做法，但白宮反駁說，這些是非法入境的無證移民，當局只不過是嚴格執行移民法。

加勒比海島國海地多災多難，除了發生地震之外，幾個月前，海地總統就被暗殺，最近就有大批海地人湧來美國，令到美國南部邊境的Del Rio臨時營地聚集了過萬名無證移民，當中大部份來自海地，他們在營地的生活環境惡劣。

近日來美國每天出動幾班機將這些海地人遣返回國，此舉惹來批評。

海地總統幾個月前被暗殺後，美國就委派Daniel Foote為美國駐海地特使有份負責製訂海地政策，但由於他不滿拜登政府今次大批驅逐無證移民行動而提出請辭，他指是不人道做法，他又批評政府忽視他的意見。

白宮於是反駁說，Foote就移民政策問題有許多機會提出意見，但他沒有這樣做，白宮又說，當局有考慮他提出的意見，只不過沒接納，因為不同政策有不同決定。

白宮發言人Jen Psaki說：「他的權限是駐海地特使，他提出的意見很寶貴，已被聽到，但在某情況下決策有別。」

白宮強調，今次是遣返海地無證移民回國，而不是驅逐他們出境，當局只不過是跟足移民法去做，並不是針對海地人。

Psaki說：「不是驅逐出境，民眾不是循合法途徑入境，我們對海地的政策繼續不變，與其他非法入境者一樣看待，正如昨天所講 我們實施邊境限制，我們執行移民政策。」

對於海地無證移民受到不良對待的指控，白宮說，國土安全部已經全面徹查事件，並且作出一些政策上的改變，例如在Del Rio營地的邊境巡邏人員不再騎馬執勤。

根據美國海關及邊境保護局資料顯示，在8月份，有超過7萬名無證移民家庭進入美國，當局遣返其中約有1.6萬個家庭。

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