CDC建議65歲或以上長者和重症高風險人士接種新冠疫苗加強針（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

繼聯邦食品及藥物管理局(FDA)周三批准讓65或歲以上和重症高風險人士接種Pfizer新型肺炎疫苗加強針後,聯邦疾控中心(CDC)周四也建議,65歲或以上長者和重症高風險人士接種。

在過去一個星期,全國平均新症數目有所下降,不過衛生專家表示,整體由Delta變種引發的新一波疫情還未結束。

Emory大學醫學院執行副教授Carlos Del Rio醫生說:「我們仍見頗年輕的人不足50歲,病情很嚴重,在醫院和深切治療部。」

隨著天氣轉涼和學生開學,例如在東北部地區的州份,未來幾星期可能會有病例急升。

前FDA局長說:「問題是,我們已有流感,若再加上新型肺炎,這兩種病原體導致的累積的死亡和疾病,將會是這個社會難以承受的。」

根據聯邦衛生福利部,全國的深切治療部床位八成已經佔用,當中4分1是新型肺炎患者使用。

在俄亥俄州,有8名子女的父親Travis Feltner,妻子在上星期染疫去世,Feltner鼓勵大家要打疫苗。

Feltner說:「我絕不會希望任何人經歷,我所經歷的,整個是場惡夢。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。