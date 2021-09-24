CDC建議65歲或以上長者和重症高風險人士接種新冠疫苗加強針（視頻）

【KTSF 江良慧報導】
繼聯邦食品及藥物管理局（FDA）周三批准讓65或歲以上和重症高風險人士接種Pfizer新型肺炎疫苗加強針後，聯邦疾控中心（CDC）周四也建議，65歲或以上長者和重症高風險人士接種。
在過去一個星期，全國平均新症數目有所下降，不過衛生專家表示，整體由Delta變種引發的新一波疫情還未結束。
Emory大學醫學院執行副教授Carlos Del Rio醫生說：「我們仍見頗年輕的人不足50歲，病情很嚴重，在醫院和深切治療部。」
隨著天氣轉涼和學生開學，例如在東北部地區的州份，未來幾星期可能會有病例急升。
前FDA局長說：「問題是，我們已有流感，若再加上新型肺炎，這兩種病原體導致的累積的死亡和疾病，將會是這個社會難以承受的。」
根據聯邦衛生福利部，全國的深切治療部床位八成已經佔用，當中4分1是新型肺炎患者使用。
在俄亥俄州，有8名子女的父親Travis Feltner，妻子在上星期染疫去世，Feltner鼓勵大家要打疫苗。
Feltner說：「我絕不會希望任何人經歷，我所經歷的，整個是場惡夢。」
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