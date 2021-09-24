報告指新冠患者住院治療費用可高達30萬元

【KTSF 韓千繪報導】

根據一個非牟利組織的數據分析報告，新冠患者住院期間，治療費用在7萬5千美元到30萬美元之間。

非牟利組織Fair Health發布了對保險索賠的最新分析結果，數據表明，住院新冠患者的賬單平均約為7.5萬美元。

如果有其他複雜情況，賬單收費很厲害，例如需要使用呼吸機，或在ICU中留醫，這些情況的費用超過30萬美元。

即使沒有住院治療，實驗室、放射科和心電圖等服務，也會收取數百美元，有保險的患者平均支付1千，沒保險則平均要支付2500美元。

至於住院的賬單由誰來支付，聯邦法律只保證檢測與接種疫苗是免費的，政府不會負責新冠肺炎的治療費用，這意味著患者即便有醫療保險，仍然可能要支付可能是巨額的自理費用。

針對這個問題，民主黨籍的明尼蘇達州聯邦參議員Tina Smith，提出一項名為「Covid19 治療保險範圍法案」，幫助國民避免面對巨額的醫療賬單，目前該法案正等待參議院的衛生、教育、勞工與退休委員會的審議。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。