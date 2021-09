報告指新冠患者住院治療費用可高達30萬元

【KTSF 韓千繪報導】

根據一個非牟利組織的數據分析報告,新冠患者住院期間,治療費用在7萬5千美元到30萬美元之間。

非牟利組織Fair Health發布了對保險索賠的最新分析結果,數據表明,住院新冠患者的賬單平均約為7.5萬美元。

如果有其他複雜情況,賬單收費很厲害,例如需要使用呼吸機,或在ICU中留醫,這些情況的費用超過30萬美元。

即使沒有住院治療,實驗室、放射科和心電圖等服務,也會收取數百美元,有保險的患者平均支付1千,沒保險則平均要支付2500美元。

至於住院的賬單由誰來支付,聯邦法律只保證檢測與接種疫苗是免費的,政府不會負責新冠肺炎的治療費用,這意味著患者即便有醫療保險,仍然可能要支付可能是巨額的自理費用。

針對這個問題,民主黨籍的明尼蘇達州聯邦參議員Tina Smith,提出一項名為「Covid19 治療保險範圍法案」,幫助國民避免面對巨額的醫療賬單,目前該法案正等待參議院的衛生、教育、勞工與退休委員會的審議。

