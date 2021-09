Comcast推補助金 合資格商戶可獲一萬元（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

新冠疫情讓許多小商業重創,至今仍未完全恢復,為了幫助少數族裔的小商業主,有線電視及網路服務公司Comcast推出一項補助金計劃,每個獲選商戶可獲得一萬元,10月開始接受申請。

Comcast宣布擴大ComcastRISE計劃,將在全國特定的6個城市發放共計600萬元補助金,給有色人種的小商業主,每個城市有100個名額,共100萬元,每個獲選的小商業,各可得一萬元補助,用作投資資金。

灣區合資格的城市只有奧克蘭市,其他5個城市包括德州休斯敦、佛州邁阿密、明尼蘇達州明尼阿波利斯、華盛頓州西雅圖,以及華盛頓特區。

這項補助計劃,從10月1日到14日期間接受網上申請,資格方面,首先商業要經營3年或以上,有25個或以上員工,而且公司至少51%是由有色人種所擁有和經營。

有興趣的小商業主可以上綱查詢詳情,網址是:http://www.ComcastRISE.com。

獲選商家名單,將在今年11月公布,資金則在12月發放。

ComcastRISE是Comcast公司今年夏天啟動的多元、平等、包容計劃,斥資一億美元,打擊任何在人種、種族、性別認同和性取向等方面的不公正和不公平現象。

