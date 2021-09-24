Comcast推補助金 合資格商戶可獲一萬元（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

新冠疫情讓許多小商業重創，至今仍未完全恢復，為了幫助少數族裔的小商業主，有線電視及網路服務公司Comcast推出一項補助金計劃，每個獲選商戶可獲得一萬元，10月開始接受申請。

Comcast宣布擴大ComcastRISE計劃，將在全國特定的6個城市發放共計600萬元補助金，給有色人種的小商業主，每個城市有100個名額，共100萬元，每個獲選的小商業，各可得一萬元補助，用作投資資金。

灣區合資格的城市只有奧克蘭市，其他5個城市包括德州休斯敦、佛州邁阿密、明尼蘇達州明尼阿波利斯、華盛頓州西雅圖，以及華盛頓特區。

這項補助計劃，從10月1日到14日期間接受網上申請，資格方面，首先商業要經營3年或以上，有25個或以上員工，而且公司至少51%是由有色人種所擁有和經營。

有興趣的小商業主可以上綱查詢詳情，網址是：http://www.ComcastRISE.com。

獲選商家名單，將在今年11月公布，資金則在12月發放。

ComcastRISE是Comcast公司今年夏天啟動的多元、平等、包容計劃，斥資一億美元，打擊任何在人種、種族、性別認同和性取向等方面的不公正和不公平現象。

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