【KTSF】

總統拜登的亞太裔資深顧問協調員Erika Moritsugu,將在周六下午和灣區社區領袖舉行針對亞裔暴力事件的線上座談會。

由舊金山團結、安全與教育社區聯盟(San Francisco Community Alliance for Unity, Safety and Education)舉辦的座談會,將在週六下午3點至5點舉行,內容將探討國內華埠所面對的反亞裔仇恨,與華埠的經濟問題。

除了總統拜登的助理之外,奧克蘭華埠商會的陳錫澎、安老自助處的鍾月娟、Fremont市長高敘加、藝人吳彥祖,和加州司法部長Rob Bonta,也將在座談會上發言。

有興趣參加的民眾,可以掃描畫面中的二維碼,預先登記。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。