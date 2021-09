據報美國國務院對華辦公室擬增加人力監察中國

【有線新聞】

美國國務院據報計劃增加人力專門監察中國,包括在各地大使館加強監察中國在當地的活動,應對北京日益增長的影響力。

《外交政策》期刊引述現屆和上屆政府官員,國務院的對華辦公室計劃增加多達30個專門監察中國的人員,包括在上屆政府才設立的對華監察員,追蹤北京政府在各國的影響力。國務院又計劃,於華府及全球各地大使館增加人手,監督中國在特定國家的活動,同時打算投入更多人力監視中國採購新興技術和應對氣候變化的行動等。

國務院在2019年部署首批對華監察員,但當時已引起華府內訌,有前資深外交官認為此舉引起炒作和扭曲,而最新計劃旨在集中協調聯邦政府各機構負責中國事務的官員,仿效跨部門反恐協調。

有輿論批評這樣反導致對華目光短淺,誇大中國的影響力,不必要地炒作緊張關係,甚至令政府體系更官僚。不過另有前官員和學者支持,認為國務院可有更多方法,對抗中國在海外的影響力,而非只以大使館為中心。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。