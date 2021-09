舊金山商店盜竊案日益猖狂 警局設新小組應對（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

為了應對日益猖狂、有組織性的商店盜竊案,舊金山(三藩市)警察部門設立新的工作小組。

對抗有組織的商店罪案將從三個角度著手,增加調查這類罪案的資源、具戰略性的資源重組,和官方與私人組織合作。

舊金山市長布里德說:「當這些商店決定不要繼續在舊金山做生意而關門,有人會因此失去工作,當一些藥房因為不斷面對偷竊問題,而關掉在社區的藥店,年長人士和需要服藥的人受苦,整個社區也都受苦。」

在計劃下,警察部門的有組織商店罪案小組(organized retail crime unit),將從目前的兩人增加到5人,他們將調查全市的商店盜竊。

計劃也將讓一名警官和私人集資聘請的巡邏員合作,在全市至少34個零售地點增加巡邏,每兩個星期會有3,800個小時的巡邏,而警察部門的社區大使計劃,也將從目前的8名大使增加到25名,並從現有的聯合廣場地區,擴展到Moscone Center、市場街靠近海旁一帶、華埠和漁人碼頭,這些大使將巡邏並對問題報告。

