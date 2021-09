【KTSF】

舊金山(三藩市)市參議會周二一致表決通過,從明年開始,規定新起的大型建築,必須增加收集和循環使用灰水。

市參事孟達文(Rafael Mandelman)提出的議案,將規定總面積在25萬平方呎以上的建築物,必須有足夠再循環使用灰水的設備,灰水指的是洗澡、洗面盆和洗衣用的水,這些現場處理的灰水,可以用在沖洗廁所和灌溉,以減少使用自來水。

100%可負擔房屋的建築物,和提供無家可歸人士住所的建築物,將不受規定影響。

舊金山水利局表示,新政策可為民用和商用建築物省下30%的自來水使用,以環保立場來看,新規定每天省下的水,可以供5,500個舊金山居民使用

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。