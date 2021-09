年輕女網紅證實被殺 當局派潛水員搜尋失蹤未婚夫（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

女網紅Gabby Petito證實被殺,她的未婚夫如今也下落不明,聯邦調查局(FBI)目前正尋求公眾協助,找尋Petito未婚夫的下落。

有更多人手加入搜索Petito的未婚夫Brian Laundrie,周三一組極專門的潛水員加入,在25,000畝的Carlton野生動物保護區搜索。

Sarasota縣警局發言人Kaitlyn R. Perez說:「他們潛下去的地方,我和你都是甚麼都看不見的,他們利用科技和特別工具,幫助他們深入那深水區域。」

North Point警局指揮官Joe Fussell說:「我們會嘗試覆蓋這保護區每一畝,我告訴你,這些人,我們的執法部門夥伴,他們有動力,渴望找到Brian Laundrie。」

警方說,Laundrie的父母說,對上一次看到他已經是個多星期之前,他告訴他們要去保護區,有鄰居說Brian獨自回家後曾經看到他。

鄰居Karyn Aberts說:「看到他和家人在附近,就在前院,(記者:你會怎樣形容他們?)我以為也就是正常,他們或是出外散步甚麼的,我都沒有作他想。」

Petito被發現死亡,初步調查相信她是被殺,聯邦調查局目前正尋求公眾協助。

有部分線索很有價值,有另一人說目擊Petito和Laundrie在8月12日發生爭拗,這個人更宣誓作供,當時雙方都咄咄逼人,似乎有甚麼不對勁,有一個時候,他們就在為一個手機吵架,相信是男的奪去女的手機,看來他不想她留在白色小巴上。

目擊者認為,有些事情肯定不對勁。

另一名證人Jessica Schultz,一個在懷俄明州露營的女人在抖音片段中表示,她看到一架白色小巴停泊了多天,覺得可疑於是報警。

Shultz說,她和一班朋友從22日到29日,在Spread Creek露營,期間他們全都有分別留意到小巴停泊在那裡,她特別留意到,因為她看到它正在泊位時,和因為它並非停泊在指定地方,這Spread Creek其實是一堆指定露營地點,而人們是不應該在這些指定地點以外露營。

Schultz說:「這小巴並非在指定位置,我以為他們會被巡邏人員趕走,但那個男人在那裡幾日幾夜,沒有被趕走,最奇怪的是,沒有任何跡象車上有人。」

