年輕女網紅證實被殺 當局派潛水員搜尋失蹤未婚夫（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

女網紅Gabby Petito證實被殺，她的未婚夫如今也下落不明，聯邦調查局（FBI）目前正尋求公眾協助，找尋Petito未婚夫的下落。

有更多人手加入搜索Petito的未婚夫Brian Laundrie，周三一組極專門的潛水員加入，在25,000畝的Carlton野生動物保護區搜索。

Sarasota縣警局發言人Kaitlyn R. Perez說：「他們潛下去的地方，我和你都是甚麼都看不見的，他們利用科技和特別工具，幫助他們深入那深水區域。」

North Point警局指揮官Joe Fussell說：「我們會嘗試覆蓋這保護區每一畝，我告訴你，這些人，我們的執法部門夥伴，他們有動力，渴望找到Brian Laundrie。」

警方說，Laundrie的父母說，對上一次看到他已經是個多星期之前，他告訴他們要去保護區，有鄰居說Brian獨自回家後曾經看到他。

鄰居Karyn Aberts說：「看到他和家人在附近，就在前院，（記者：你會怎樣形容他們？）我以為也就是正常，他們或是出外散步甚麼的，我都沒有作他想。」

Petito被發現死亡，初步調查相信她是被殺，聯邦調查局目前正尋求公眾協助。

有部分線索很有價值，有另一人說目擊Petito和Laundrie在8月12日發生爭拗，這個人更宣誓作供，當時雙方都咄咄逼人，似乎有甚麼不對勁，有一個時候，他們就在為一個手機吵架，相信是男的奪去女的手機，看來他不想她留在白色小巴上。

目擊者認為，有些事情肯定不對勁。

另一名證人Jessica Schultz，一個在懷俄明州露營的女人在抖音片段中表示，她看到一架白色小巴停泊了多天，覺得可疑於是報警。

Shultz說，她和一班朋友從22日到29日，在Spread Creek露營，期間他們全都有分別留意到小巴停泊在那裡，她特別留意到，因為她看到它正在泊位時，和因為它並非停泊在指定地方，這Spread Creek其實是一堆指定露營地點，而人們是不應該在這些指定地點以外露營。

Schultz說：「這小巴並非在指定位置，我以為他們會被巡邏人員趕走，但那個男人在那裡幾日幾夜，沒有被趕走，最奇怪的是，沒有任何跡象車上有人。」

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