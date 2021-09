San Mateo市中心B街兩路段將永久禁車輛行駛

【KTSF 歐志洲報導】

中半島San Mateo在疫情期間臨時封閉用作戶外用餐的市中心兩個路段,從10月下旬開始,將永久性禁止車輛行駛。

受影響的是B街一至二街,和二至三街的路段。

San Mateo市議會週一一致表決通過永久性關閉馬路,讓這路段成為人行道商場,只允許緊急、維修、垃圾收集和送貨車輛行駛。

對受影響路段增設的裝備和附近的交通告示等,將耗費40萬,市議會也將在未來撥款400萬,來將目前的馬路改建成和行人走到一樣的高度,也將增設這地方的美化工作。

計劃在舉行公聽期間,附近的Cinemark戲院和一些殘障權益人士指出,停車位減少將造成不便,但市議會認為,可以在附近的停車場增加為殘障人士提供的停車位。

市長Eric Rodriguez表示,市中心這容貌的改變,會隨著時間演變。

