奧克蘭教師請願要求校區採取更嚴格防疫措施（視頻）

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一組奧克蘭（屋崙）聯合校區的老師為更清潔的教室請願，他們表示，在疫情面前，奧克蘭聯合校區已經淪陷。

教師工會的一組教師，周四將分組在奧克蘭街上遊行，他們呼籲奧克蘭聯合校區採取更為嚴格的防疫措施，以確保人們健康安全，與此同時，奧克蘭聯合校區聲明，該校區已盡最大努力，防止病毒傳播。

奧克蘭聯合校區教師Sarah Goudy說：「我們認為校區有足夠的資金，讓每個學校每週做檢測，盡可能保持安全，為了學生、教職以及家庭。」

教師的最大擔憂，即是病毒檢測，現在奧克蘭聯合校區在其10個學校有病毒檢測，教師們希望，病毒檢測可以擴大到該校區的每間學校，並每個星期都進行。

本身也是家長的奧克蘭聯合校區教師Megan Bumpus說：「在我的學校出現了30例確診，越多個案出現，就得越多的檢測，我們需要貫徹檢測。」

奧克蘭聯合校區總監John Sasaki說：「我們深信，現行的檢測程序和政策有效，我們也看到了個案明顯減少，相較於開學的頭兩星期。」

10個病毒檢測點，目前只有一個在運行，但奧克蘭聯合校區表示，這和所有其它校區面對的挑戰一樣，現在都欠缺病毒檢測劑，州和縣對於病毒檢測劑的供應時有時無，這意味能給教職員工拿回家的檢測劑有限。

Sasaki說：「我們已讓州政府對我們提供更多測試，我們期待獲得分發。」

工會的另一項要求是改進校區學校的通風設備。

Bumpus說：「工業式餐廳，以及有工業強度的空氣過濾在每個大型空間，我們還需要更多資源給戶外用餐。」

奧克蘭聯合校區強調，現在正在努力完善這些要求，並列出該校區疫情圖表，顯示有證據表明，該校區的防疫規定正在讓情況逐漸好轉，上個星期，該校區有31例確診，相比剛開學的第一個星期，減少了超過100例。

Sasaki說：「目前看來，感覺我們往正確方向前進，就測試進程及測試結果，以及我們正在處理的個案數量而言。」

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