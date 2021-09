奧克蘭教師請願要求校區採取更嚴格防疫措施（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

一組奧克蘭(屋崙)聯合校區的老師為更清潔的教室請願,他們表示,在疫情面前,奧克蘭聯合校區已經淪陷。

教師工會的一組教師,周四將分組在奧克蘭街上遊行,他們呼籲奧克蘭聯合校區採取更為嚴格的防疫措施,以確保人們健康安全,與此同時,奧克蘭聯合校區聲明,該校區已盡最大努力,防止病毒傳播。

奧克蘭聯合校區教師Sarah Goudy說:「我們認為校區有足夠的資金,讓每個學校每週做檢測,盡可能保持安全,為了學生、教職以及家庭。」

教師的最大擔憂,即是病毒檢測,現在奧克蘭聯合校區在其10個學校有病毒檢測,教師們希望,病毒檢測可以擴大到該校區的每間學校,並每個星期都進行。

本身也是家長的奧克蘭聯合校區教師Megan Bumpus說:「在我的學校出現了30例確診,越多個案出現,就得越多的檢測,我們需要貫徹檢測。」

奧克蘭聯合校區總監John Sasaki說:「我們深信,現行的檢測程序和政策有效,我們也看到了個案明顯減少,相較於開學的頭兩星期。」

10個病毒檢測點,目前只有一個在運行,但奧克蘭聯合校區表示,這和所有其它校區面對的挑戰一樣,現在都欠缺病毒檢測劑,州和縣對於病毒檢測劑的供應時有時無,這意味能給教職員工拿回家的檢測劑有限。

Sasaki說:「我們已讓州政府對我們提供更多測試,我們期待獲得分發。」

工會的另一項要求是改進校區學校的通風設備。

Bumpus說:「工業式餐廳,以及有工業強度的空氣過濾在每個大型空間,我們還需要更多資源給戶外用餐。」

奧克蘭聯合校區強調,現在正在努力完善這些要求,並列出該校區疫情圖表,顯示有證據表明,該校區的防疫規定正在讓情況逐漸好轉,上個星期,該校區有31例確診,相比剛開學的第一個星期,減少了超過100例。

Sasaki說:「目前看來,感覺我們往正確方向前進,就測試進程及測試結果,以及我們正在處理的個案數量而言。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。