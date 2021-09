奧克蘭警員遭匪徒槍傷 另一警員還擊槍傷匪徒（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

奧克蘭市周三早晨有人向警察開槍,另一名警員則開槍還擊,槍手一度逃逸並持刀傷害自己,最終向警方投降,中槍的警員和槍手都送院治療,沒有生命危險。

奧克蘭警方表示,周三清晨6時29分接報稱,一名男子持槍出現在該市Telegraph街,警方到場後,在Telegraph街2100路段發現該男子。

奧克蘭市警局局長LeRonne Armstrong說:「我們的警員到場後與嫌犯接觸,在Telegraph 200號街區,嫌犯立即向該警員開槍,擊中警員,透過我們的調查得知,另外一名警員開槍還擊,因此還涉及警察開槍案,我們也在調查,嫌犯中槍,沒有生命危險。」

警方指,槍手是一名50歲男子,中槍後逃離現場,警方展開追緝,最終槍手在Martin Luther King Jr. Way 2100路段設置障礙,並拿出一把刀,警方於是增援警力,並找來談判人員和心理健康小組,與槍手展開談判。

Armstrong說:「我們開始與嫌犯談判,獲致共識,嫌犯同意投降,我們發現了涉案武器,也發現嫌犯所用傷害自己的刀,他在設置障礙物時。」

案中中槍的警員,以及落網的槍手已送院救治,沒有生命危險,警長感嘆的表示,事件提醒大家,奧克蘭的暴力和警察的工作有多麼危險。

說:「這是個悲傷的警告,奧克蘭有多麼危險,持武器的嫌犯能快速運用這些武器攻擊警察,就像我們看過的眾多案件,本市100宗凶殺案,光是昨晚(周二)就有三宗,目前奧克蘭市的暴力仍是無法容忍。」

警方還要調查案件,槍手開槍動機不明。

