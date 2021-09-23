奧克蘭警員遭匪徒槍傷 另一警員還擊槍傷匪徒（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

奧克蘭市周三早晨有人向警察開槍，另一名警員則開槍還擊，槍手一度逃逸並持刀傷害自己，最終向警方投降，中槍的警員和槍手都送院治療，沒有生命危險。

奧克蘭警方表示，周三清晨6時29分接報稱，一名男子持槍出現在該市Telegraph街，警方到場後，在Telegraph街2100路段發現該男子。

奧克蘭市警局局長LeRonne Armstrong說：「我們的警員到場後與嫌犯接觸，在Telegraph 200號街區，嫌犯立即向該警員開槍，擊中警員，透過我們的調查得知，另外一名警員開槍還擊，因此還涉及警察開槍案，我們也在調查，嫌犯中槍，沒有生命危險。」

警方指，槍手是一名50歲男子，中槍後逃離現場，警方展開追緝，最終槍手在Martin Luther King Jr. Way 2100路段設置障礙，並拿出一把刀，警方於是增援警力，並找來談判人員和心理健康小組，與槍手展開談判。

Armstrong說：「我們開始與嫌犯談判，獲致共識，嫌犯同意投降，我們發現了涉案武器，也發現嫌犯所用傷害自己的刀，他在設置障礙物時。」

案中中槍的警員，以及落網的槍手已送院救治，沒有生命危險，警長感嘆的表示，事件提醒大家，奧克蘭的暴力和警察的工作有多麼危險。

說：「這是個悲傷的警告，奧克蘭有多麼危險，持武器的嫌犯能快速運用這些武器攻擊警察，就像我們看過的眾多案件，本市100宗凶殺案，光是昨晚（周二）就有三宗，目前奧克蘭市的暴力仍是無法容忍。」

警方還要調查案件，槍手開槍動機不明。

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