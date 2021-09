當局提醒家長要正確安裝兒童汽車座椅（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

這星期是全國兒童道路安全週,如何在道路上正確保護你的兒童?

這個日子是由國家公路交通安全管理局(NHTSA)推動,目的是提醒大家,在車禍中往往死亡的是1至13歲的兒童。

雖然大多數家庭使用兒童汽車座椅(car seat)和增高座墊(booster seat)來保護兒童,但大多數的家庭都沒有正確設置它們。

亞特蘭大兒科急症醫生Angela Costa講述,她曾經親眼目睹,因為沒有為兒童正確設置兒童汽車座椅而發生的意外。

Costa醫生說:「想及這些事情,我會說,當初若有正確設,結果就完全不同,不會令人如此沮喪,如此傷心。」

嬰兒與幼兒都應該使用後向式的汽車座椅,直到他們到達規定的重量及身高。

後向式的汽車座椅,肩帶應位於或低於幼兒的肩部,寬緊要適當調整,有需要幫助的家長,可以在警察局和消防局找經過認證的兒童乘客安全技術人員,來幫助正確安裝兒童座椅。

隨著幼兒的成長,應該改為使用配置安全帶的前向式座椅。

前向式座椅肩帶應該在肩部或肩部上方,並且將座椅放在正確的角度,如何做可以參考說明書。

至於增高座墊,幾時都必須使用肩部與下身安全帶,並正確固定,安全帶應位於低處,並緊貼兒童的盆骨,同時遠離他們的頸部,並繫於他們的胸口和肩的中間。

