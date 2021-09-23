當局提醒家長要正確安裝兒童汽車座椅（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

這星期是全國兒童道路安全週，如何在道路上正確保護你的兒童？

這個日子是由國家公路交通安全管理局（NHTSA）推動，目的是提醒大家，在車禍中往往死亡的是1至13歲的兒童。

雖然大多數家庭使用兒童汽車座椅（car seat）和增高座墊（booster seat）來保護兒童，但大多數的家庭都沒有正確設置它們。

亞特蘭大兒科急症醫生Angela Costa講述，她曾經親眼目睹，因為沒有為兒童正確設置兒童汽車座椅而發生的意外。

Costa醫生說：「想及這些事情，我會說，當初若有正確設，結果就完全不同，不會令人如此沮喪，如此傷心。」

嬰兒與幼兒都應該使用後向式的汽車座椅，直到他們到達規定的重量及身高。

後向式的汽車座椅，肩帶應位於或低於幼兒的肩部，寬緊要適當調整，有需要幫助的家長，可以在警察局和消防局找經過認證的兒童乘客安全技術人員，來幫助正確安裝兒童座椅。

隨著幼兒的成長，應該改為使用配置安全帶的前向式座椅。

前向式座椅肩帶應該在肩部或肩部上方，並且將座椅放在正確的角度，如何做可以參考說明書。

至於增高座墊，幾時都必須使用肩部與下身安全帶，並正確固定，安全帶應位於低處，並緊貼兒童的盆骨，同時遠離他們的頸部，並繫於他們的胸口和肩的中間。

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