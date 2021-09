奧克蘭市議會通過撥款開設額外警察訓練班

【KTSF】

奧克蘭(屋崙)市議會表決通過撥款開設額外的警察訓練班。

奧克蘭市議會週二以6比2的票數,批准市府使用今年警察訓練班空額剩下來的錢,來增設第五個訓練班,也將研究在明年開設第六班。

每一次警察訓練班歷時27個星期,所需經費是340萬到400萬。

選民通過的Z提案規定,奧克蘭必須有最少678名警員,警察部門目前有694名警員,隨著警員退休,將會持續減少,而新的警察訓練班,會確保奧克蘭有足夠的警員。

奧克蘭週一發生今年第100起兇殺案,提案撥款的市議員Sheng Thao表示,選民要感到安全,但是近來聽到槍聲打電話報警,卻沒有見到警員出現。

投反對票的包括代表華埠的Nikki Bas,她認為不清楚花錢開警訓班,會解決奧克蘭在過去18個月面對的槍枝暴力問題。

