【KTSF】

為了爭取進一步推進兩項基建和預算開支法案,在國會取得妥協,總統拜登周三在白宮與國會兩院十多名民主黨籍關鍵議員會面,尋求共識,以縮窄彼此的歧見。

針對1萬億元基建設施計劃,以及3.5萬億元有關擴大社會安全網的預算開支兩大法案,拜登周三與國會參眾兩院的民主黨內主要的溫和及激進派兩黨議員會面,尋求他們的共識和妥協。

目前在民主黨團內的分歧是,眾議院溫和派不希望就綠色能源和教育法案進行表決,除非兩黨妥協版本的基建設施法案首先在眾議院表決通過。

但眾議院激進派議員就希望最優先處理的應該是社會安全網的立法,首先在參議院表決通過。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。