眾院通過臨時開支法案 支持政府運作到12月初

【KTSF 黃侯彬報導】

國會眾議院周二晚按照黨派路線，表決通過臨時開支法案，支持政府運作到12月初，並暫時中止聯邦債務上限，此外，這項臨時開支法案也會撥款救災與援助阿富汗難民，由於共和黨人的堅決反對，預料法案在參議院會有一場硬仗要打。

民主黨主導的眾議院，周二晚以220票對211票通過臨時開支與債務法案，下一步轉到參議院，如果法案在參議院遇到阻滯，聯邦政府的經費預算到月底用盡，10月開始的新財政年度開始時，政府便要停擺，並且可能發生債務違約。

這項臨時開支法案，就是支持政府運作到12月初，並容許聯邦政府繼續借貸，以支付到期債項。

共和黨人則批評民主黨人，尋求在他們主導國會期間終止債務上限，方便他們亂花錢。

一般認為，這項法案要在參議院過關，會有一場硬仗要打，因為參議院共和黨人也是強烈反對，而雙方只有一席之差，少數黨領袖麥康尼已經表明，不會協助提高債務上限，他批評民主黨人的開支法案，就是肆無忌憚加稅和花錢，損害美國家庭，幫助中國。

麥康尼重申，美國政府不能發生債務違約，債務上限需要提高，但民主黨人一年來一意孤行，年初有1.9萬億法案，接著有3.5萬億法案，終止債務上限，可能會擴大到5萬億元開支。

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