眾院通過臨時開支法案 支持政府運作到12月初

【KTSF 黃侯彬報導】

國會眾議院周二晚按照黨派路線,表決通過臨時開支法案,支持政府運作到12月初,並暫時中止聯邦債務上限,此外,這項臨時開支法案也會撥款救災與援助阿富汗難民,由於共和黨人的堅決反對,預料法案在參議院會有一場硬仗要打。

民主黨主導的眾議院,周二晚以220票對211票通過臨時開支與債務法案,下一步轉到參議院,如果法案在參議院遇到阻滯,聯邦政府的經費預算到月底用盡,10月開始的新財政年度開始時,政府便要停擺,並且可能發生債務違約。

這項臨時開支法案,就是支持政府運作到12月初,並容許聯邦政府繼續借貸,以支付到期債項。

共和黨人則批評民主黨人,尋求在他們主導國會期間終止債務上限,方便他們亂花錢。

一般認為,這項法案要在參議院過關,會有一場硬仗要打,因為參議院共和黨人也是強烈反對,而雙方只有一席之差,少數黨領袖麥康尼已經表明,不會協助提高債務上限,他批評民主黨人的開支法案,就是肆無忌憚加稅和花錢,損害美國家庭,幫助中國。

麥康尼重申,美國政府不能發生債務違約,債務上限需要提高,但民主黨人一年來一意孤行,年初有1.9萬億法案,接著有3.5萬億法案,終止債務上限,可能會擴大到5萬億元開支。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。